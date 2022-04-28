https://ria.ru/20220428/belorussiya-1785900640.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова обеспечить Россию любой техникой

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова обеспечить Россию любой техникой - РИА Новости, 28.04.2022

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова обеспечить Россию любой техникой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов обеспечить Россию любой техникой, особенно в условиях ухода с российского рынка ряда западных... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:42

2022-04-28T11:42

2022-04-28T12:01

александр лукашенко

россия

белоруссия

александр гусев (государственный служащий)

воронежская область

в мире

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МИНСК, 28 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов обеспечить Россию любой техникой, особенно в условиях ухода с российского рынка ряда западных компаний."Белорусские предприятия готовы обеспечить Россию любой техникой, особенно в условиях ухода из страны западных компаний", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Данное заявление он сделал на встрече с губернатором Воронежской области России Александром Гусевым.Лукашенко подчеркнул, что в свое время Белоруссия сделала ставку на собственные силы в развитии промышленности и, как показало время, не прогадала."У нас не стоит (в нынешних условиях западных санкций - ред.) так жестко вопрос по импортозамещению, как в России. Это потому что слишком надеялись: немцы хорошие, американцы тоже, у них все лучшее. Так оно в три раза было дороже, а сейчас его нет вообще. Вот к чему привела эта практика ориентации на партнеров. Это такие партнеры - пока на колени не поставят, будут дожимать. Поэтому мы готовы с Россией в любое время по любым направлениям сегодня сотрудничать", - заявил белорусский президент.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.В целом отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, отраслей, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20220426/sanktsii-1785468895.html

https://ria.ru/20220426/belorussiya-1785550893.html

https://ria.ru/20220424/lukashenko-1785165063.html

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воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр лукашенко, россия, белоруссия, александр гусев (государственный служащий), воронежская область, в мире