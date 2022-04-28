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Лукашенко заявил, что Белоруссия готова обеспечить Россию любой техникой - РИА Новости, 28.04.2022
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Лукашенко заявил, что Белоруссия готова обеспечить Россию любой техникой
Лукашенко заявил, что Белоруссия готова обеспечить Россию любой техникой - РИА Новости, 28.04.2022
Лукашенко заявил, что Белоруссия готова обеспечить Россию любой техникой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов обеспечить Россию любой техникой, особенно в условиях ухода с российского рынка ряда западных... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:42
2022-04-28T12:01
александр лукашенко
россия
белоруссия
александр гусев (государственный служащий)
воронежская область
в мире
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МИНСК, 28 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов обеспечить Россию любой техникой, особенно в условиях ухода с российского рынка ряда западных компаний."Белорусские предприятия готовы обеспечить Россию любой техникой, особенно в условиях ухода из страны западных компаний", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Данное заявление он сделал на встрече с губернатором Воронежской области России Александром Гусевым.Лукашенко подчеркнул, что в свое время Белоруссия сделала ставку на собственные силы в развитии промышленности и, как показало время, не прогадала."У нас не стоит (в нынешних условиях западных санкций - ред.) так жестко вопрос по импортозамещению, как в России. Это потому что слишком надеялись: немцы хорошие, американцы тоже, у них все лучшее. Так оно в три раза было дороже, а сейчас его нет вообще. Вот к чему привела эта практика ориентации на партнеров. Это такие партнеры - пока на колени не поставят, будут дожимать. Поэтому мы готовы с Россией в любое время по любым направлениям сегодня сотрудничать", - заявил белорусский президент.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.В целом отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, отраслей, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20220426/sanktsii-1785468895.html
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александр лукашенко, россия, белоруссия, александр гусев (государственный служащий), воронежская область, в мире
11:42 28.04.2022 (обновлено: 12:01 28.04.2022)
 
Лукашенко заявил, что Белоруссия готова обеспечить Россию любой техникой

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Минск готов обеспечить Россию любой техникой

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 28 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов обеспечить Россию любой техникой, особенно в условиях ухода с российского рынка ряда западных компаний.
"Белорусские предприятия готовы обеспечить Россию любой техникой, особенно в условиях ухода из страны западных компаний", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Данное заявление он сделал на встрече с губернатором Воронежской области России Александром Гусевым.
Дворцовая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 11:16
Польша ввела санкции против российских и белорусских лиц и компаний
Лукашенко подчеркнул, что в свое время Белоруссия сделала ставку на собственные силы в развитии промышленности и, как показало время, не прогадала.
"У нас не стоит (в нынешних условиях западных санкций - ред.) так жестко вопрос по импортозамещению, как в России. Это потому что слишком надеялись: немцы хорошие, американцы тоже, у них все лучшее. Так оно в три раза было дороже, а сейчас его нет вообще. Вот к чему привела эта практика ориентации на партнеров. Это такие партнеры - пока на колени не поставят, будут дожимать. Поэтому мы готовы с Россией в любое время по любым направлениям сегодня сотрудничать", - заявил белорусский президент.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 15:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина не готова полностью разрывать связи с Белоруссией, заявил Арестович
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
В целом отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, отраслей, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 13:06
Лукашенко призвал соседей республики жить дружно
 
Александр ЛукашенкоРоссияБелоруссияАлександр Гусев (государственный служащий)Воронежская областьВ мире
 
 
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