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Банки считают, что на замену иностранных банкоматов уйдет не менее трех лет - РИА Новости, 28.04.2022
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Банки считают, что на замену иностранных банкоматов уйдет не менее трех лет
Банки считают, что на замену иностранных банкоматов уйдет не менее трех лет - РИА Новости, 28.04.2022
Банки считают, что на замену иностранных банкоматов уйдет не менее трех лет
Замена зарубежных банкоматов, кассовой техники и другого оборудования в России займет не менее трех лет, расходы на эти цели составят минимум 25 миллиардов... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T06:23
2022-04-28T06:23
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Замена зарубежных банкоматов, кассовой техники и другого оборудования в России займет не менее трех лет, расходы на эти цели составят минимум 25 миллиардов рублей, говорится в материалах Ассоциации банков России (АБР), которые есть в распоряжении РИА Новости.Ранее сообщалось, что кредитные организации попросили ЦБ РФ отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставкой и техподдержкой зарубежного оборудования. Из-за санкций поставщики банкоматов Diebold Nixdorf и NCR прекратили предоставлять свои услуги в России. При этом в парке банкоматов российских банков количество оборудования этих производителей превышает 60%. Кассовая техника, которая используется для обработки банкнот, на 100% является импортной. Более 50% многокарманных счетно-сортировальных машин, используемых в России, произведено в Германии и Японии.По оценкам АБР, чтобы ввести в оборот новые купюры до того, как будет восстановлена полная техническая поддержка со стороны зарубежных производителей, потребуются программные доработки, на которые уйдет порядка шести месяцев.ЦБ в период 2022 – 2025 годов запланировал выпустить в обращение модернизированные банкноты. Планируется, что что 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей - в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
06:23 28.04.2022
 
Банки считают, что на замену иностранных банкоматов уйдет не менее трех лет

АБР: банки считают, что на замену иностранных банкоматов уйдет не менее трех лет

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкКлиент вводит пин-код в банкомате
Клиент вводит пин-код в банкомате - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Клиент вводит пин-код в банкомате. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Замена зарубежных банкоматов, кассовой техники и другого оборудования в России займет не менее трех лет, расходы на эти цели составят минимум 25 миллиардов рублей, говорится в материалах Ассоциации банков России (АБР), которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее сообщалось, что кредитные организации попросили ЦБ РФ отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставкой и техподдержкой зарубежного оборудования. Из-за санкций поставщики банкоматов Diebold Nixdorf и NCR прекратили предоставлять свои услуги в России. При этом в парке банкоматов российских банков количество оборудования этих производителей превышает 60%. Кассовая техника, которая используется для обработки банкнот, на 100% является импортной. Более 50% многокарманных счетно-сортировальных машин, используемых в России, произведено в Германии и Японии.
По оценкам АБР, чтобы ввести в оборот новые купюры до того, как будет восстановлена полная техническая поддержка со стороны зарубежных производителей, потребуются программные доработки, на которые уйдет порядка шести месяцев.
"В случае отсутствия обновления программного обеспечения банки будут вынуждены заменить устройства зарубежных производителей (расходы могут составить не менее 25 миллиардов рублей, замена - занять не менее трех лет)", — говорится в письме АБР на имя зампреда Банка России Михаила Алексеева.
ЦБ в период 2022 – 2025 годов запланировал выпустить в обращение модернизированные банкноты. Планируется, что что 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей - в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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