https://ria.ru/20220428/bankomat-1785856387.html

Банки считают, что на замену иностранных банкоматов уйдет не менее трех лет

Банки считают, что на замену иностранных банкоматов уйдет не менее трех лет - РИА Новости, 28.04.2022

Банки считают, что на замену иностранных банкоматов уйдет не менее трех лет

Замена зарубежных банкоматов, кассовой техники и другого оборудования в России займет не менее трех лет, расходы на эти цели составят минимум 25 миллиардов... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T06:23

2022-04-28T06:23

2022-04-28T06:23

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Замена зарубежных банкоматов, кассовой техники и другого оборудования в России займет не менее трех лет, расходы на эти цели составят минимум 25 миллиардов рублей, говорится в материалах Ассоциации банков России (АБР), которые есть в распоряжении РИА Новости.Ранее сообщалось, что кредитные организации попросили ЦБ РФ отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставкой и техподдержкой зарубежного оборудования. Из-за санкций поставщики банкоматов Diebold Nixdorf и NCR прекратили предоставлять свои услуги в России. При этом в парке банкоматов российских банков количество оборудования этих производителей превышает 60%. Кассовая техника, которая используется для обработки банкнот, на 100% является импортной. Более 50% многокарманных счетно-сортировальных машин, используемых в России, произведено в Германии и Японии.По оценкам АБР, чтобы ввести в оборот новые купюры до того, как будет восстановлена полная техническая поддержка со стороны зарубежных производителей, потребуются программные доработки, на которые уйдет порядка шести месяцев.ЦБ в период 2022 – 2025 годов запланировал выпустить в обращение модернизированные банкноты. Планируется, что что 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей - в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году.

https://ria.ru/20220209/cheki-1771790436.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)