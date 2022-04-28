https://ria.ru/20220428/banknoty-1785854066.html
Российские банки просят ЦБ отложить ввод новых банкнот
Российские банки просят ЦБ отложить ввод новых банкнот - РИА Новости, 28.04.2022
Российские банки просят ЦБ отложить ввод новых банкнот
Российские банки просят Банк России отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования, говорится в... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T04:18
2022-04-28T04:18
2022-04-28T04:18
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ассоциация российских банков
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские банки просят Банк России отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования, говорится в обращении Ассоциации банков России (АБР), которое есть в распоряжении РИА Новости.Банк России запланировал в период 2022–2025 годов выпустить в обращения модернизированные банкноты. Планируется, что 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.АБР указала, что из-за санкций ряд зарубежных поставщиков банкоматов, например, Diebold Nixdorf и NCR, прекратили предоставлять свои услуги на территории России. При этом в парке банкоматов банков РФ количество оборудования данных производителей превышает 60%.Кассовая техника, которая используется для обработки банкнот, на 100% является импортной. Более 50% многокарманных счетно-сортировальных машин, используемых в России, произведено в Германии и Японии, поставщики которых также ушли из страны, указали в ассоциации."С уходом поставщиков стали невозможными любые обновления программного обеспечения валидаторов в модулях рециркуляции/приема наличных банкоматов, а также кассовой техники, терминалов, что приводит к отсутствию возможности добавления/изменения шаблонов купюр как новых номиналов, так и нового образца", — указывается в письме на имя зампреда ЦБ Михаила Алексеева.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ассоциация российских банков
Российские банки просят ЦБ отложить ввод новых банкнот
Российские банки просят ЦБ отложить ввод новых банкнот из-за санкций