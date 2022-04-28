https://ria.ru/20220428/banknoty-1785854066.html

Российские банки просят ЦБ отложить ввод новых банкнот

Российские банки просят ЦБ отложить ввод новых банкнот - РИА Новости, 28.04.2022

Российские банки просят ЦБ отложить ввод новых банкнот

Российские банки просят Банк России отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования, говорится в... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T04:18

2022-04-28T04:18

2022-04-28T04:18

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ассоциация российских банков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573368863_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3098f29b651d51c462eefe4474401df.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские банки просят Банк России отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования, говорится в обращении Ассоциации банков России (АБР), которое есть в распоряжении РИА Новости.Банк России запланировал в период 2022–2025 годов выпустить в обращения модернизированные банкноты. Планируется, что 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.АБР указала, что из-за санкций ряд зарубежных поставщиков банкоматов, например, Diebold Nixdorf и NCR, прекратили предоставлять свои услуги на территории России. При этом в парке банкоматов банков РФ количество оборудования данных производителей превышает 60%.Кассовая техника, которая используется для обработки банкнот, на 100% является импортной. Более 50% многокарманных счетно-сортировальных машин, используемых в России, произведено в Германии и Японии, поставщики которых также ушли из страны, указали в ассоциации."С уходом поставщиков стали невозможными любые обновления программного обеспечения валидаторов в модулях рециркуляции/приема наличных банкоматов, а также кассовой техники, терминалов, что приводит к отсутствию возможности добавления/изменения шаблонов купюр как новых номиналов, так и нового образца", — указывается в письме на имя зампреда ЦБ Михаила Алексеева.

https://ria.ru/20220412/sto-1783017396.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ассоциация российских банков