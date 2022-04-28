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Басурин предложил боевикам из "Азовстали" уйти в Турцию по воде - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/azovstal-1785951258.html
Басурин предложил боевикам из "Азовстали" уйти в Турцию по воде
Басурин предложил боевикам из "Азовстали" уйти в Турцию по воде - РИА Новости, 28.04.2022
Басурин предложил боевикам из "Азовстали" уйти в Турцию по воде
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отреагировал на просьбу боевиков, которые находятся на территории завода "Азовсталь" уйти в Турцию, предложив... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:49
2022-04-28T14:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
игорь конашенков
украина
россия
турция
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отреагировал на просьбу боевиков, которые находятся на территории завода "Азовсталь" уйти в Турцию, предложив им переместиться туда по воде "как святые люди"."Я бы их всех отпустил. С броней, с оружием, с буйка - и по воде, как святые люди. Пусть идут. Куда они хотели? В Турцию? Вот пусть своим ходом идут в Турцию по воде", - сказал Басурин в эфире Первого канала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Украинская сторона заявляет, что на территории комбината также находятся мирные жители.
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в мире, владимир путин, игорь конашенков, украина, россия, турция, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, эдуард басурин
14:49 28.04.2022
 
Басурин предложил боевикам из "Азовстали" уйти в Турцию по воде

Представитель НМ ДНР Басурин предложил боевикам из "Азовстали" уйти в Турцию по воде

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отреагировал на просьбу боевиков, которые находятся на территории завода "Азовсталь" уйти в Турцию, предложив им переместиться туда по воде "как святые люди".
"Я бы их всех отпустил. С броней, с оружием, с буйка - и по воде, как святые люди. Пусть идут. Куда они хотели? В Турцию? Вот пусть своим ходом идут в Турцию по воде", - сказал Басурин в эфире Первого канала.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.04.2022 года
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Украинская сторона заявляет, что на территории комбината также находятся мирные жители.
Территория Азовстали с коптера после объявления об отмене штурма - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 20:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинИгорь КонашенковУкраинаРоссияТурцияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЭдуард Басурин
 
 
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