Басурин предложил боевикам из "Азовстали" уйти в Турцию по воде
Представитель НМ ДНР Басурин предложил боевикам из "Азовстали" уйти в Турцию по воде
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отреагировал на просьбу боевиков, которые находятся на территории завода "Азовсталь" уйти в Турцию, предложив им переместиться туда по воде "как святые люди".
"Я бы их всех отпустил. С броней, с оружием, с буйка - и по воде, как святые люди. Пусть идут. Куда они хотели? В Турцию? Вот пусть своим ходом идут в Турцию по воде", - сказал Басурин в эфире Первого канала.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Украинская сторона заявляет, что на территории комбината также находятся мирные жители.