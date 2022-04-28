https://ria.ru/20220428/azov-1785853038.html
На базе националистов "Азова" нашли книгу Гитлера
На базе националистов "Азова" нашли книгу Гитлера - РИА Новости, 28.04.2022
На базе националистов "Азова" нашли книгу Гитлера
Запрещенная в России книга Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба") найдена в Мариуполе на базе националистического полка "Азов", против бойцов которого в РФ... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T03:32
2022-04-28T03:32
2022-04-28T08:55
обострение ситуации в днр и лнр
адольф гитлер
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батальон "азов"
украина
мариуполь
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МАРИУПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Запрещенная в России книга Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба") найдена в Мариуполе на базе националистического полка "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела.Как передает корреспондент РИА Новости, издание на русском языке нашли при осмотре в казармах, где располагались националисты.Mein Kampf была написана в 1924 году, Гитлер писал ее в заключении. Сочинение считается идеологическим фундаментом национал-социализма, при жизни фюрера книга издавалась миллионными тиражами.До 1945 года Mein Kampf была переведена на 18 языков, было продано более 12 миллионов экземпляров. В апреле 2010 года книга была внесена в российский Федеральный список экстремистских материалов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220422/azov-1784982328.html
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В Мариуполе на базе националистов "Азова" найдена книга Гитлера
Книга Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба") найдена в Мариуполе на базе националистов "Азова", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела. Она считается идеологическим фундаментом национал-социализма. С 2010 Mein Kampf запрещена в России как экстремистский материал.
2022-04-28T03:32
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адольф гитлер, в мире, батальон "азов", украина, мариуполь
03:32 28.04.2022 (обновлено: 08:55 28.04.2022)
На базе националистов "Азова" нашли книгу Гитлера
На базе националистов "Азова" в Мариуполе нашли книгу Гитлера