https://ria.ru/20220428/azov-1785853038.html

На базе националистов "Азова" нашли книгу Гитлера

На базе националистов "Азова" нашли книгу Гитлера - РИА Новости, 28.04.2022

На базе националистов "Азова" нашли книгу Гитлера

Запрещенная в России книга Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба") найдена в Мариуполе на базе националистического полка "Азов", против бойцов которого в РФ... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T03:32

2022-04-28T03:32

2022-04-28T08:55

обострение ситуации в днр и лнр

адольф гитлер

в мире

батальон "азов"

украина

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785864800_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8ee673284ce7c6edde9880e437c1b10d.jpg

МАРИУПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Запрещенная в России книга Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба") найдена в Мариуполе на базе националистического полка "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела.Как передает корреспондент РИА Новости, издание на русском языке нашли при осмотре в казармах, где располагались националисты.Mein Kampf была написана в 1924 году, Гитлер писал ее в заключении. Сочинение считается идеологическим фундаментом национал-социализма, при жизни фюрера книга издавалась миллионными тиражами.До 1945 года Mein Kampf была переведена на 18 языков, было продано более 12 миллионов экземпляров. В апреле 2010 года книга была внесена в российский Федеральный список экстремистских материалов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/azov-1784982328.html

украина

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Мариуполе на базе националистов "Азова" найдена книга Гитлера Книга Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба") найдена в Мариуполе на базе националистов "Азова", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела. Она считается идеологическим фундаментом национал-социализма. С 2010 Mein Kampf запрещена в России как экстремистский материал. 2022-04-28T03:32 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

адольф гитлер, в мире, батальон "азов", украина, мариуполь