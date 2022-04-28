https://ria.ru/20220428/aviazavod-1785996970.html

Воробьев: еще 550 рабочих мест появятся на авиазаводе, выпускающем МиГи

Воробьев: еще 550 рабочих мест появятся на авиазаводе, выпускающем МиГи - РИА Новости, 28.04.2022

Воробьев: еще 550 рабочих мест появятся на авиазаводе, выпускающем МиГи

Еще 550 рабочих мест появятся на подмосковном авиазаводе имени Воронина в Луховицах, где выпускают легендарные истребители МиГ, а со следующего года предприятие РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:38

2022-04-28T17:38

2022-04-28T18:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

самолеты

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Еще 550 рабочих мест появятся на подмосковном авиазаводе имени Воронина в Луховицах, где выпускают легендарные истребители МиГ, а со следующего года предприятие начнет производить ИЛ-114-300 из отечественных комплектующих, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Для нас важно, что производство находится именно в Подмосковье и будет расширяться. Здесь появится еще 550 рабочих мест. Кадры найдем в авиационном техникуме, откуда ежегодно выпускаются 125 специалистов по самым разным направлениям", - написал губернатор в Telegram-канале.Он отметил, что предприятие выпускает легендарные истребители МиГ. Со следующего года там же планируют выпускать пассажирские ИЛ-114-300, которые будут полностью сделаны из отечественных комплектующих."Происходит это на авиазаводе имени Воронина – градообразующем предприятии Луховиц. При населении чуть больше 30 тысяч человек, здесь работают 3,5 тысячи местных жителей", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785334798.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), самолеты