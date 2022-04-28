Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: еще 550 рабочих мест появятся на авиазаводе, выпускающем МиГи - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220428/aviazavod-1785996970.html
Воробьев: еще 550 рабочих мест появятся на авиазаводе, выпускающем МиГи
Воробьев: еще 550 рабочих мест появятся на авиазаводе, выпускающем МиГи - РИА Новости, 28.04.2022
Воробьев: еще 550 рабочих мест появятся на авиазаводе, выпускающем МиГи
Еще 550 рабочих мест появятся на подмосковном авиазаводе имени Воронина в Луховицах, где выпускают легендарные истребители МиГ, а со следующего года предприятие РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:38
2022-04-28T18:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
самолеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786016932_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_8cb03b7469005e6e91d496f975eb1e15.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Еще 550 рабочих мест появятся на подмосковном авиазаводе имени Воронина в Луховицах, где выпускают легендарные истребители МиГ, а со следующего года предприятие начнет производить ИЛ-114-300 из отечественных комплектующих, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Для нас важно, что производство находится именно в Подмосковье и будет расширяться. Здесь появится еще 550 рабочих мест. Кадры найдем в авиационном техникуме, откуда ежегодно выпускаются 125 специалистов по самым разным направлениям", - написал губернатор в Telegram-канале.Он отметил, что предприятие выпускает легендарные истребители МиГ. Со следующего года там же планируют выпускать пассажирские ИЛ-114-300, которые будут полностью сделаны из отечественных комплектующих."Происходит это на авиазаводе имени Воронина – градообразующем предприятии Луховиц. При населении чуть больше 30 тысяч человек, здесь работают 3,5 тысячи местных жителей", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20220425/podmoskove-1785334798.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786016932_15:0:2744:2047_1920x0_80_0_0_630a639de4bc435bae478a1bdce1191a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), самолеты
17:38 28.04.2022 (обновлено: 18:54 28.04.2022)
 

Воробьев: еще 550 рабочих мест появятся на авиазаводе, выпускающем МиГи

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Еще 550 рабочих мест появятся на подмосковном авиазаводе имени Воронина в Луховицах, где выпускают легендарные истребители МиГ, а со следующего года предприятие начнет производить ИЛ-114-300 из отечественных комплектующих, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Для нас важно, что производство находится именно в Подмосковье и будет расширяться. Здесь появится еще 550 рабочих мест. Кадры найдем в авиационном техникуме, откуда ежегодно выпускаются 125 специалистов по самым разным направлениям", - написал губернатор в Telegram-канале.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 15:52Новости Подмосковья
Воробьев: власти разрабатывают план "Новой экономики Подмосковья"
Он отметил, что предприятие выпускает легендарные истребители МиГ. Со следующего года там же планируют выпускать пассажирские ИЛ-114-300, которые будут полностью сделаны из отечественных комплектующих.
"Происходит это на авиазаводе имени Воронина – градообразующем предприятии Луховиц. При населении чуть больше 30 тысяч человек, здесь работают 3,5 тысячи местных жителей", - добавил Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Самолеты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала