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У экс-депутата Рады изъяли почти 200 тысяч долларов активов
У экс-депутата Рады изъяли почти 200 тысяч долларов активов - РИА Новости, 28.04.2022
У экс-депутата Рады изъяли почти 200 тысяч долларов активов
Госбюро расследований Украины заявило, что изъяло у бывшего депутата от "Партии регионов", приближенного к семье экс-президента Виктора Януковича,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T18:54
2022-04-28T18:54
2022-04-28T18:59
в мире
украина
государственное бюро расследований украины
виктор янукович
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Госбюро расследований Украины заявило, что изъяло у бывшего депутата от "Партии регионов", приближенного к семье экс-президента Виктора Януковича, необоснованные активы на сумму более 192 тысячи долларов."Работники государственного бюро расследований во время обыска изъяли 192 тысячи 400 долларов США необоснованных активов бывшего народного депутата Украины от "Партии регионов", приближенного к семье экс-президента Виктора Януковича. Ранее уже был наложен арест на 200 миллионов гривен (6,6 миллионов долларов – ред.) этого бывшего нардепа, которые находились на банковских счетах, открытых в украинских банках", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале.По данным ведомства, экс-депутат совместно с окружением Януковича "отмывал и легализовывал за рубежом доходы, полученные от сделок на одном из мощных концернов Донетчины".Имя экс-депутата в бюро не уточняют.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, государственное бюро расследований украины, виктор янукович
18:54 28.04.2022 (обновлено: 18:59 28.04.2022)
У экс-депутата Рады изъяли почти 200 тысяч долларов активов
У приближенного к семье Януковича экс-депутата Рады изъяли 192 тысячи долларов активов