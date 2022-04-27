Рейтинг@Mail.ru
Россия сделает все для безопасности своих журналистов, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/zhurnalisty-1785786164.html
Россия сделает все для безопасности своих журналистов, заявил Путин
Россия сделает все для безопасности своих журналистов, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022
Россия сделает все для безопасности своих журналистов, заявил Путин
Методы убийства на улице своих журналистов, политических деятелей применялись на Украине в последние годы достаточно часто, РФ сделает все, чтобы защитить... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:46
2022-04-27T17:25
россия
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
владимир путин
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Методы убийства на улице своих журналистов, политических деятелей применялись на Украине в последние годы достаточно часто, РФ сделает все, чтобы защитить людей, работающих на госканалах и в интернете."Уже говорил о предотвращенной попытке киевского режима устранить, физически устранить путем совершения терактов некоторых наших журналистов. Ну что я в этой связи должен сказать. Значит, преступники, террористы обезврежены, задержаны, с ними ведутся следственные действия, но не секрет, что такие методы - убийства прямо на улице своих собственных журналистов, политических деятелей - применялись на территории Украины в последние годы достаточно часто. Теперь решили перенести эту практику на нашу территорию", - сказал Путин, выступая на заседании Совета законодателей."Мы, конечно, сделаем все, для того чтобы защитить и тех людей, которые работают на официальных каналах российских, на телевидении, на радио, защитить тех людей, которые работают в интернете, и занимают патриотическую позицию, а таких, конечно, подавляющее большинство в нашем медиапространстве", - добавил он."Каждому, конечно, мы не можем приставить охрану в виде ФСО, ФСБ или Росгвардии, но будем делать и обязаны делать по максимуму, чтобы обеспечить их безопасность. Но что я хочу сказать и в чем я абсолютно уверен, вот такие попытки запугать тех, кто работает в медийном пространстве, запугать российских журналистов, занимающих патриотическую позицию, обречены на полный провал", - подчеркнул Путин."Наоборот, я в этом ни секунды не сомневаюсь, наоборот, это приведет в их ряды еще большее количество людей, чтобы показать, что у нас люди, которые ничего не боятся и которые готовы и будут отстаивать интересы нашей страны", - уверен президент РФ.
https://ria.ru/20220426/pokushenie-1785431942.html
https://ria.ru/20220425/pokushenie-1785355333.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_e6cc608ae8edba9b12de689d2899ec85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр
16:46 27.04.2022 (обновлено: 17:25 27.04.2022)
 
Россия сделает все для безопасности своих журналистов, заявил Путин

Путин заявил, что попытки запугать российских журналистов обречены на провал

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Методы убийства на улице своих журналистов, политических деятелей применялись на Украине в последние годы достаточно часто, РФ сделает все, чтобы защитить людей, работающих на госканалах и в интернете.
"Уже говорил о предотвращенной попытке киевского режима устранить, физически устранить путем совершения терактов некоторых наших журналистов. Ну что я в этой связи должен сказать. Значит, преступники, террористы обезврежены, задержаны, с ними ведутся следственные действия, но не секрет, что такие методы - убийства прямо на улице своих собственных журналистов, политических деятелей - применялись на территории Украины в последние годы достаточно часто. Теперь решили перенести эту практику на нашу территорию", - сказал Путин, выступая на заседании Совета законодателей.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 07:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ГД заявили, что Зеленский должен ответить за покушения на журналистов
"Мы, конечно, сделаем все, для того чтобы защитить и тех людей, которые работают на официальных каналах российских, на телевидении, на радио, защитить тех людей, которые работают в интернете, и занимают патриотическую позицию, а таких, конечно, подавляющее большинство в нашем медиапространстве", - добавил он.
"Каждому, конечно, мы не можем приставить охрану в виде ФСО, ФСБ или Росгвардии, но будем делать и обязаны делать по максимуму, чтобы обеспечить их безопасность. Но что я хочу сказать и в чем я абсолютно уверен, вот такие попытки запугать тех, кто работает в медийном пространстве, запугать российских журналистов, занимающих патриотическую позицию, обречены на полный провал", - подчеркнул Путин.
"Наоборот, я в этом ни секунды не сомневаюсь, наоборот, это приведет в их ряды еще большее количество людей, чтобы показать, что у нас люди, которые ничего не боятся и которые готовы и будут отстаивать интересы нашей страны", - уверен президент РФ.
Генеральный директор Международного информационного агентства Россия сегодня Дмитрий Киселев и главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
25 апреля, 17:07
Неонацисты планировали покушение на Киселева и Симоньян по указанию Киева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияБезопасностьУкраинаВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала