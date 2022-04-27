https://ria.ru/20220427/zhurnalisty-1785786164.html

Россия сделает все для безопасности своих журналистов, заявил Путин

Россия сделает все для безопасности своих журналистов, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022

Россия сделает все для безопасности своих журналистов, заявил Путин

Методы убийства на улице своих журналистов, политических деятелей применялись на Украине в последние годы достаточно часто, РФ сделает все, чтобы защитить... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:46

2022-04-27T16:46

2022-04-27T17:25

россия

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

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ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Методы убийства на улице своих журналистов, политических деятелей применялись на Украине в последние годы достаточно часто, РФ сделает все, чтобы защитить людей, работающих на госканалах и в интернете."Уже говорил о предотвращенной попытке киевского режима устранить, физически устранить путем совершения терактов некоторых наших журналистов. Ну что я в этой связи должен сказать. Значит, преступники, террористы обезврежены, задержаны, с ними ведутся следственные действия, но не секрет, что такие методы - убийства прямо на улице своих собственных журналистов, политических деятелей - применялись на территории Украины в последние годы достаточно часто. Теперь решили перенести эту практику на нашу территорию", - сказал Путин, выступая на заседании Совета законодателей."Мы, конечно, сделаем все, для того чтобы защитить и тех людей, которые работают на официальных каналах российских, на телевидении, на радио, защитить тех людей, которые работают в интернете, и занимают патриотическую позицию, а таких, конечно, подавляющее большинство в нашем медиапространстве", - добавил он."Каждому, конечно, мы не можем приставить охрану в виде ФСО, ФСБ или Росгвардии, но будем делать и обязаны делать по максимуму, чтобы обеспечить их безопасность. Но что я хочу сказать и в чем я абсолютно уверен, вот такие попытки запугать тех, кто работает в медийном пространстве, запугать российских журналистов, занимающих патриотическую позицию, обречены на полный провал", - подчеркнул Путин."Наоборот, я в этом ни секунды не сомневаюсь, наоборот, это приведет в их ряды еще большее количество людей, чтобы показать, что у нас люди, которые ничего не боятся и которые готовы и будут отстаивать интересы нашей страны", - уверен президент РФ.

https://ria.ru/20220426/pokushenie-1785431942.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр