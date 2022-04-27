https://ria.ru/20220427/zaschita-1785731191.html

Москалькова инициировала создание нового органа защиты прав человека

Москалькова инициировала создание нового органа защиты прав человека - РИА Новости, 27.04.2022

Москалькова инициировала создание нового органа защиты прав человека

Наднациональный орган по защите прав человека будет создан в РФ, Россия возьмет все лучшее из мировой практики, заявила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:30

2022-04-27T13:30

2022-04-27T14:23

татьяна москалькова

общество

в мире

россия

политика

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Наднациональный орган по защите прав человека будет создан в РФ, Россия возьмет все лучшее из мировой практики, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Мы будем стремиться к созданию нового наднационального органа по защите прав человека. Мы возьмем все лучшее, что было наработано мировой системой, и все лучшее, что мы внедрили, имплементировали в свою систему от конвенции об основных правах и свободах человека. И мы должны понять, как в этих условиях двигаться дальше по укреплению правового каркаса по защите прав человека, по привлечению международных союзников, единомышленников, которые хотели бы укреплять права человека, в том понимании — и социальных, и экономических, и культурных, которые выработаны мировыми традициями", - сказала Москалькова в ходе круглого стола, посвященного санкциям и правам человека.

https://ria.ru/20220427/kultura-1785733981.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

татьяна москалькова, общество, в мире, россия, политика