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Москалькова инициировала создание нового органа защиты прав человека
Москалькова инициировала создание нового органа защиты прав человека - РИА Новости, 27.04.2022
Москалькова инициировала создание нового органа защиты прав человека
Наднациональный орган по защите прав человека будет создан в РФ, Россия возьмет все лучшее из мировой практики, заявила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:30
2022-04-27T13:30
2022-04-27T14:23
татьяна москалькова
общество
в мире
россия
политика
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Наднациональный орган по защите прав человека будет создан в РФ, Россия возьмет все лучшее из мировой практики, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Мы будем стремиться к созданию нового наднационального органа по защите прав человека. Мы возьмем все лучшее, что было наработано мировой системой, и все лучшее, что мы внедрили, имплементировали в свою систему от конвенции об основных правах и свободах человека. И мы должны понять, как в этих условиях двигаться дальше по укреплению правового каркаса по защите прав человека, по привлечению международных союзников, единомышленников, которые хотели бы укреплять права человека, в том понимании — и социальных, и экономических, и культурных, которые выработаны мировыми традициями", - сказала Москалькова в ходе круглого стола, посвященного санкциям и правам человека.
https://ria.ru/20220427/kultura-1785733981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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татьяна москалькова, общество, в мире, россия, политика
13:30 27.04.2022 (обновлено: 14:23 27.04.2022)
Москалькова инициировала создание нового органа защиты прав человека
Москалькова заявила о необходимости создания нового органа защиты прав человека