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ВСУ оборудовали огневые позиции рядом с больницей в Запорожье - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/zaporozhe-1785834157.html
ВСУ оборудовали огневые позиции рядом с больницей в Запорожье
ВСУ оборудовали огневые позиции рядом с больницей в Запорожье - РИА Новости, 27.04.2022
ВСУ оборудовали огневые позиции рядом с больницей в Запорожье
В Запорожье в больнице размещено подразделение украинских военных, а на прилегающей территории – огневые позиции, заявил в среду начальник Национального центра... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T21:33
2022-04-27T21:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
запорожье
вооруженные силы украины
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Запорожье в больнице размещено подразделение украинских военных, а на прилегающей территории – огневые позиции, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Запорожье на улице Победы в городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории – бронетехника и огневые позиции артиллерии. Эти и другие подобные факты, несмотря на наши неоднократные заявления, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html
запорожье
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в мире, запорожье, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр
21:33 27.04.2022
 
ВСУ оборудовали огневые позиции рядом с больницей в Запорожье

Украинские военные оборудовали огневые позиции рядом с больницей в Запорожье

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Запорожье в больнице размещено подразделение украинских военных, а на прилегающей территории – огневые позиции, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Запорожье на улице Победы в городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории – бронетехника и огневые позиции артиллерии. Эти и другие подобные факты, несмотря на наши неоднократные заявления, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения", - сказал он на брифинге.
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