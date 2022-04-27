https://ria.ru/20220427/zaporozhe-1785834157.html

ВСУ оборудовали огневые позиции рядом с больницей в Запорожье

ВСУ оборудовали огневые позиции рядом с больницей в Запорожье - РИА Новости, 27.04.2022

ВСУ оборудовали огневые позиции рядом с больницей в Запорожье

В Запорожье в больнице размещено подразделение украинских военных, а на прилегающей территории – огневые позиции, заявил в среду начальник Национального центра... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T21:33

2022-04-27T21:33

2022-04-27T21:33

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Запорожье в больнице размещено подразделение украинских военных, а на прилегающей территории – огневые позиции, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Запорожье на улице Победы в городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории – бронетехника и огневые позиции артиллерии. Эти и другие подобные факты, несмотря на наши неоднократные заявления, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, запорожье, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр