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Украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев - РИА Новости, 27.04.2022
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Украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев
Украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев - РИА Новости, 27.04.2022
Украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев
Украинские националисты так и не позволили эвакуироваться 90 гражданам пяти иностранных государств и продолжают удерживать их в заложниках в качестве "живого... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T21:54
2022-04-27T21:54
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
донбасс
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Украинские националисты так и не позволили эвакуироваться 90 гражданам пяти иностранных государств и продолжают удерживать их в заложниках в качестве "живого щита", сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 90 иностранных граждан из пяти государств", - сказал он.Киевские власти уклоняются от решения проблемы безопасного выхода заблокированных в украинских портах иностранных кораблей, сообщил Михаил Мизинцев."Киевские власти по-прежнему уклоняются от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в район сбора", - сообщил он.Генерал напомнил, что в семи украинских портах - Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь - заблокированы 75 иностранных судов из 17 государств.Российский флот ежедневно открывает морской гуманитарный коридор для выхода заблокированных в украинских портах гражданских судов иностранных государств в юго-западном направлении и доводит эту информацию до экипажей кораблей каждые 15 минут по радиосвязи, добавил Михаил Мизинцев.Он пояснил, что созданные Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море. Вдоль побережья причерноморских государств сохраняется опасность от сорванных с якоря дрейфующих украинских мин. В свою очередь Россия принимает весь комплекс исчерпывающих мер для безопасности гражданского судоходства в Черном и Азовском морях."Вооруженные силы России ежедневно с 8.00 до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения судов в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной три морских мили. Детальная информация о порядке функционирования морского гуманитарного коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках", - сообщил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, украина, донбасс, в мире, ситуация в днр и лнр
21:54 27.04.2022
 
Украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев

Украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев из пяти государств

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Украинские националисты так и не позволили эвакуироваться 90 гражданам пяти иностранных государств и продолжают удерживать их в заложниках в качестве "живого щита", сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 90 иностранных граждан из пяти государств", - сказал он.
Киевские власти уклоняются от решения проблемы безопасного выхода заблокированных в украинских портах иностранных кораблей, сообщил Михаил Мизинцев.
"Киевские власти по-прежнему уклоняются от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в район сбора", - сообщил он.
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Генерал напомнил, что в семи украинских портах - Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь - заблокированы 75 иностранных судов из 17 государств.
Российский флот ежедневно открывает морской гуманитарный коридор для выхода заблокированных в украинских портах гражданских судов иностранных государств в юго-западном направлении и доводит эту информацию до экипажей кораблей каждые 15 минут по радиосвязи, добавил Михаил Мизинцев.
Он пояснил, что созданные Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море. Вдоль побережья причерноморских государств сохраняется опасность от сорванных с якоря дрейфующих украинских мин. В свою очередь Россия принимает весь комплекс исчерпывающих мер для безопасности гражданского судоходства в Черном и Азовском морях.
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"Вооруженные силы России ежедневно с 8.00 до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения судов в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной три морских мили. Детальная информация о порядке функционирования морского гуманитарного коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках", - сообщил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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