https://ria.ru/20220427/zaimstvovaniya-1785770573.html
В Крыму подготовили инициативу по очищению русского языка от заимствований
В Крыму подготовили инициативу по очищению русского языка от заимствований - РИА Новости, 27.04.2022
В Крыму подготовили инициативу по очищению русского языка от заимствований
Парламент Крыма подготовил законодательную инициативу по очищению русского языка от западных заимствований, сообщил РИА Новости глава парламента Владимир... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:57
2022-04-27T15:57
2022-04-27T15:57
россия
общество
республика крым
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Парламент Крыма подготовил законодательную инициативу по очищению русского языка от западных заимствований, сообщил РИА Новости глава парламента Владимир Константинов."Инициативы подготовлены и с учетом поступивших предложений будут доработаны", - сказал Константинов.По его словам, речь идет об инициативе по внесению изменений в статьи 5 и 38 федерального закона "О рекламе"."Сегодня на каждом углу названия коммерческих учреждений содержат заимствованные из иностранных языков, слова написаны на английском — это какая-то непонятная мода. Убежден, что теперь, когда Запад как никогда раньше проявляет неуважение к нам, мы должны очистить Россию от пережитков западничества. Подражая тем, кто открыто нас презирает, мы неуважительно относимся к себе. Поэтому сделаем все зависящее от нас для того, чтобы избавиться от этой деструктивной традиции", - сказал Константинов.
https://ria.ru/20220404/yazyk-1781685250.html
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РИА Новости
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россия, общество, республика крым, владимир константинов
В Крыму подготовили инициативу по очищению русского языка от заимствований
Парламент Крыма подготовил инициативу по очищению русского языка от западных заимствований