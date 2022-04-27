Рейтинг@Mail.ru
Минобороны предъявит задержанных, причастных к преступлениям на Украине - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/zaderzhannye-1785792970.html
Минобороны предъявит задержанных, причастных к преступлениям на Украине
Минобороны предъявит задержанных, причастных к преступлениям на Украине - РИА Новости, 27.04.2022
Минобороны предъявит задержанных, причастных к преступлениям на Украине
Минобороны РФ скоро предъявит задержанных, причастных к преступлениям на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T17:02
2022-04-27T17:02
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776037920_471:0:2851:1338_1920x0_80_0_0_ca104eae7cd12e7cda1719b74b6a756c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Минобороны РФ скоро предъявит задержанных, причастных к преступлениям на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин."Позавчера на коллегии Генеральной прокуратуры говорил о необходимости сформировать подробную и неопровержимую доказательную базу по всем чудовищным преступлениям, нарушениям норм международного гуманитарного права со стороны неонацистов, иностранных наемников, а их там все больше и больше на Украине появляется. В очередной раз, опять несколько человек уничтожили, несколько задержали. Скоро Минобороны предъявит их общественности", - сказал Путин, выступая на Совете законодателей.Путин отметил, что этим "злодеяниям обязательно будет дана объективная юридическая оценка", но уже сейчас нужно поднимать вопросы на международном, в том числе парламентском уровне.
https://ria.ru/20220427/sbu-1785748580.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776037920_706:0:2610:1428_1920x0_80_0_0_33c2f45421c0b6a81db0704ddc485f2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:02 27.04.2022
 
Минобороны предъявит задержанных, причастных к преступлениям на Украине

Путин: Минобороны скоро предъявит задержанных, причастных к преступлениям на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства обороны Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Минобороны РФ скоро предъявит задержанных, причастных к преступлениям на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Позавчера на коллегии Генеральной прокуратуры говорил о необходимости сформировать подробную и неопровержимую доказательную базу по всем чудовищным преступлениям, нарушениям норм международного гуманитарного права со стороны неонацистов, иностранных наемников, а их там все больше и больше на Украине появляется. В очередной раз, опять несколько человек уничтожили, несколько задержали. Скоро Минобороны предъявит их общественности", - сказал Путин, выступая на Совете законодателей.
Путин отметил, что этим "злодеяниям обязательно будет дана объективная юридическая оценка", но уже сейчас нужно поднимать вопросы на международном, в том числе парламентском уровне.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 14:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СК установил сотрудников СБУ, преследовавших российских парламентариев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала