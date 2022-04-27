https://ria.ru/20220427/zaderzhannye-1785792970.html

Минобороны предъявит задержанных, причастных к преступлениям на Украине

Минобороны предъявит задержанных, причастных к преступлениям на Украине - РИА Новости, 27.04.2022

Минобороны предъявит задержанных, причастных к преступлениям на Украине

Минобороны РФ скоро предъявит задержанных, причастных к преступлениям на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:02

2022-04-27T17:02

2022-04-27T17:02

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Минобороны РФ скоро предъявит задержанных, причастных к преступлениям на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин."Позавчера на коллегии Генеральной прокуратуры говорил о необходимости сформировать подробную и неопровержимую доказательную базу по всем чудовищным преступлениям, нарушениям норм международного гуманитарного права со стороны неонацистов, иностранных наемников, а их там все больше и больше на Украине появляется. В очередной раз, опять несколько человек уничтожили, несколько задержали. Скоро Минобороны предъявит их общественности", - сказал Путин, выступая на Совете законодателей.Путин отметил, что этим "злодеяниям обязательно будет дана объективная юридическая оценка", но уже сейчас нужно поднимать вопросы на международном, в том числе парламентском уровне.

https://ria.ru/20220427/sbu-1785748580.html

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

украина, в мире, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)