https://ria.ru/20220427/zaderzhaniya-1785829955.html

На акциях против Пашиняна в среду задержали свыше 50 человек

На акциях против Пашиняна в среду задержали свыше 50 человек - РИА Новости, 27.04.2022

На акциях против Пашиняна в среду задержали свыше 50 человек

Полиция Армении задержала в среду на различных акциях с требованием отставки премьера Никола Пашиняна свыше 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T20:44

2022-04-27T20:44

2022-04-27T20:44

в мире

армения

ереван

нагорно-карабахская республика

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ЕРЕВАН, 27 апр - РИА Новости. Полиция Армении задержала в среду на различных акциях с требованием отставки премьера Никола Пашиняна свыше 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Во вторник оппозиционеры провели несколько акций, в частности заблокировав движение на нескольких проспектах и улицах Еревана."Сегодня в полицейские отделения были доставлены 52 человека", -сказал собеседник агентства.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, ожидаются еще колонны из населенных пунктов Сардарапат и Апаран.Лидер другой оппозиционной фракции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

https://ria.ru/20220427/pashinyan-1785709773.html

армения

ереван

нагорно-карабахская республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, армения, ереван, нагорно-карабахская республика