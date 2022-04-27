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На акциях против Пашиняна в среду задержали свыше 50 человек - РИА Новости, 27.04.2022
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На акциях против Пашиняна в среду задержали свыше 50 человек
На акциях против Пашиняна в среду задержали свыше 50 человек - РИА Новости, 27.04.2022
На акциях против Пашиняна в среду задержали свыше 50 человек
Полиция Армении задержала в среду на различных акциях с требованием отставки премьера Никола Пашиняна свыше 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T20:44
2022-04-27T20:44
в мире
армения
ереван
нагорно-карабахская республика
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ЕРЕВАН, 27 апр - РИА Новости. Полиция Армении задержала в среду на различных акциях с требованием отставки премьера Никола Пашиняна свыше 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Во вторник оппозиционеры провели несколько акций, в частности заблокировав движение на нескольких проспектах и улицах Еревана."Сегодня в полицейские отделения были доставлены 52 человека", -сказал собеседник агентства.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, ожидаются еще колонны из населенных пунктов Сардарапат и Апаран.Лидер другой оппозиционной фракции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.
https://ria.ru/20220427/pashinyan-1785709773.html
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в мире, армения, ереван, нагорно-карабахская республика
20:44 27.04.2022
 
На акциях против Пашиняна в среду задержали свыше 50 человек

Свыше 50 человек задержали в среду на акциях против премьера Пашиняна в Армении

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники оппозиционного марша в Ереване
Участники оппозиционного марша в Ереване - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Участники оппозиционного марша в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 апр - РИА Новости. Полиция Армении задержала в среду на различных акциях с требованием отставки премьера Никола Пашиняна свыше 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Во вторник оппозиционеры провели несколько акций, в частности заблокировав движение на нескольких проспектах и улицах Еревана.
"Сегодня в полицейские отделения были доставлены 52 человека", -сказал собеседник агентства.
Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, ожидаются еще колонны из населенных пунктов Сардарапат и Апаран.
Лидер другой оппозиционной фракции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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Родственники погибших армянских военных потребовали осудить Пашиняна
 
В миреАрменияЕреванНагорно-Карабахская Республика
 
 
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