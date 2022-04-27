На акциях против Пашиняна в среду задержали свыше 50 человек
Свыше 50 человек задержали в среду на акциях против премьера Пашиняна в Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
Участники оппозиционного марша в Ереване
ЕРЕВАН, 27 апр - РИА Новости. Полиция Армении задержала в среду на различных акциях с требованием отставки премьера Никола Пашиняна свыше 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Во вторник оппозиционеры провели несколько акций, в частности заблокировав движение на нескольких проспектах и улицах Еревана.
"Сегодня в полицейские отделения были доставлены 52 человека", -сказал собеседник агентства.
Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей Армении. В оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, ожидаются еще колонны из населенных пунктов Сардарапат и Апаран.
Лидер другой оппозиционной фракции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начинается "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.