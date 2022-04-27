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В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве шестилетнего сына - РИА Новости, 27.04.2022
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В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве шестилетнего сына
В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве шестилетнего сына - РИА Новости, 27.04.2022
В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве шестилетнего сына
Женщину, подозреваемую в убийстве своего шестилетнего сына, задержали в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольга РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:51
2022-04-27T18:55
происшествия
россия
кубинка
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Женщину, подозреваемую в убийстве своего шестилетнего сына, задержали в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольга Врадий.Ранее в среду сообщалось, что тело шестилетнего мальчика с признаками утопления обнаружили в подмосковной Кубинке, заведено дело об убийстве."Задержана 43-летняя местная жительница, подозреваемая в убийстве своего шестилетнего сына (п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ)", - сказала Врадий.По данным ведомства, 26 апреля подозреваемая в квартире в Кубинке во время купания убила сына. Вернувшийся домой отец обнаружил тело ребенка и вызвал скорую, а также сотрудников правоохранительных органов.Отмечается, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили подозреваемую и свидетелей, назначили экспертизы.Женщина рассказала следователю об обстоятельствах совершенного преступления, добавляется в сообщении. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20220313/delo-1777912427.html
https://ria.ru/20220322/podozrevaemyy-1779364473.html
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происшествия, россия, кубинка
18:51 27.04.2022 (обновлено: 18:55 27.04.2022)
 
В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве шестилетнего сына

Мать, подозреваемую в убийстве шестилетнего сына, задержали в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Женщину, подозреваемую в убийстве своего шестилетнего сына, задержали в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольга Врадий.
Ранее в среду сообщалось, что тело шестилетнего мальчика с признаками утопления обнаружили в подмосковной Кубинке, заведено дело об убийстве.
Кадры квартиры в Москве, где было обнаружено тело малолетнего ребенка
13 марта, 11:48
В Москве завели уголовное дело из-за убийства матерью малолетнего сына
"Задержана 43-летняя местная жительница, подозреваемая в убийстве своего шестилетнего сына (п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ)", - сказала Врадий.
По данным ведомства, 26 апреля подозреваемая в квартире в Кубинке во время купания убила сына. Вернувшийся домой отец обнаружил тело ребенка и вызвал скорую, а также сотрудников правоохранительных органов.
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В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка
Отмечается, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили подозреваемую и свидетелей, назначили экспертизы.
Женщина рассказала следователю об обстоятельствах совершенного преступления, добавляется в сообщении. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения.
 
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