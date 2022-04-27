https://ria.ru/20220427/zaderzhanie-1785817405.html

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве шестилетнего сына

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве шестилетнего сына - РИА Новости, 27.04.2022

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве шестилетнего сына

Женщину, подозреваемую в убийстве своего шестилетнего сына, задержали в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольга РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T18:51

2022-04-27T18:51

2022-04-27T18:55

происшествия

россия

кубинка

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Женщину, подозреваемую в убийстве своего шестилетнего сына, задержали в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольга Врадий.Ранее в среду сообщалось, что тело шестилетнего мальчика с признаками утопления обнаружили в подмосковной Кубинке, заведено дело об убийстве."Задержана 43-летняя местная жительница, подозреваемая в убийстве своего шестилетнего сына (п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ)", - сказала Врадий.По данным ведомства, 26 апреля подозреваемая в квартире в Кубинке во время купания убила сына. Вернувшийся домой отец обнаружил тело ребенка и вызвал скорую, а также сотрудников правоохранительных органов.Отмечается, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили подозреваемую и свидетелей, назначили экспертизы.Женщина рассказала следователю об обстоятельствах совершенного преступления, добавляется в сообщении. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20220313/delo-1777912427.html

https://ria.ru/20220322/podozrevaemyy-1779364473.html

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кубинка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, россия, кубинка