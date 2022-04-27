https://ria.ru/20220427/yunvto-1785790867.html

Догузова прокомментировала выход России из Всемирной туристской организации

Догузова прокомментировала выход России из Всемирной туристской организации - РИА Новости, 27.04.2022

Догузова прокомментировала выход России из Всемирной туристской организации

Ситуация, которая сложилась внутри Всемирной туристской организации (ЮНВТО), вызывает сожаление, но Россия открыта к диалогу и находится на связи с зарубежными... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:57

2022-04-27T16:57

2022-04-27T16:57

туризм

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

зарина догузова

туризм

новости - туризм

всемирная туристская организация

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ситуация, которая сложилась внутри Всемирной туристской организации (ЮНВТО), вызывает сожаление, но Россия открыта к диалогу и находится на связи с зарубежными коллегами, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова о выходе России из этой организации.Всемирная туристская организация ранее в среду сообщила, что Россия объявила о намерении выйти из нее."Туризм – это особая отрасль, которая призвана объединять страны и людей, помогать взаимопониманию между народами. Поэтому, конечно же, ситуация, которая сложилась внутри ЮНВТО, вызывает огромное сожаление. Но вместе с тем, несмотря ни на что, Россия остается на международной туристической арене. Мы открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с нашими зарубежными коллегами", - сказала Догузова."Более того, по многим наиболее популярным зарубежным направлениям отдыха наших граждан мы находимся на оперативной, постоянной связи с нашими коллегами. Совместно решаем все возникающие сложности. Мы также продолжим активно развивать как внутренний, так и международный туризм. И, конечно же, ждем гостей из зарубежных стран", - добавила она.

https://ria.ru/20220427/turizm-1785785191.html

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Владимир Лаврентьев

россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, туризм, новости - туризм, всемирная туристская организация, в мире