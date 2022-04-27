https://ria.ru/20220427/yunvto-1785790867.html
Догузова прокомментировала выход России из Всемирной туристской организации
Догузова прокомментировала выход России из Всемирной туристской организации - РИА Новости, 27.04.2022
Догузова прокомментировала выход России из Всемирной туристской организации
Ситуация, которая сложилась внутри Всемирной туристской организации (ЮНВТО), вызывает сожаление, но Россия открыта к диалогу и находится на связи с зарубежными... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:57
2022-04-27T16:57
2022-04-27T16:57
туризм
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
туризм
новости - туризм
всемирная туристская организация
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ситуация, которая сложилась внутри Всемирной туристской организации (ЮНВТО), вызывает сожаление, но Россия открыта к диалогу и находится на связи с зарубежными коллегами, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова о выходе России из этой организации.Всемирная туристская организация ранее в среду сообщила, что Россия объявила о намерении выйти из нее."Туризм – это особая отрасль, которая призвана объединять страны и людей, помогать взаимопониманию между народами. Поэтому, конечно же, ситуация, которая сложилась внутри ЮНВТО, вызывает огромное сожаление. Но вместе с тем, несмотря ни на что, Россия остается на международной туристической арене. Мы открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с нашими зарубежными коллегами", - сказала Догузова."Более того, по многим наиболее популярным зарубежным направлениям отдыха наших граждан мы находимся на оперативной, постоянной связи с нашими коллегами. Совместно решаем все возникающие сложности. Мы также продолжим активно развивать как внутренний, так и международный туризм. И, конечно же, ждем гостей из зарубежных стран", - добавила она.
https://ria.ru/20220427/turizm-1785785191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, туризм, новости - туризм, всемирная туристская организация, в мире
Догузова прокомментировала выход России из Всемирной туристской организации
Глава Ростуризма Догузова: ситуация во Всемирной туристской организации вызывает сожаление
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ситуация, которая сложилась внутри Всемирной туристской организации (ЮНВТО), вызывает сожаление, но Россия открыта к диалогу и находится на связи с зарубежными коллегами, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова о выходе России из этой организации.
Всемирная туристская организация ранее в среду сообщила, что Россия
объявила о намерении выйти из нее.
"Туризм – это особая отрасль, которая призвана объединять страны и людей, помогать взаимопониманию между народами. Поэтому, конечно же, ситуация, которая сложилась внутри ЮНВТО, вызывает огромное сожаление. Но вместе с тем, несмотря ни на что, Россия остается на международной туристической арене. Мы открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с нашими зарубежными коллегами", - сказала Догузова.
"Более того, по многим наиболее популярным зарубежным направлениям отдыха наших граждан мы находимся на оперативной, постоянной связи с нашими коллегами. Совместно решаем все возникающие сложности. Мы также продолжим активно развивать как внутренний, так и международный туризм. И, конечно же, ждем гостей из зарубежных стран", - добавила она.