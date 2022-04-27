19:05 27.04.2022 (обновлено: 19:45 27.04.2022)
МИД прокомментировал возвращение Ярошенко в Россию
МИД: возвращение Ярошенко в Россию — результат продолжительной скоординированной работы
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вашингтон удалось "дожать", используя заинтересованность США в обмене Тревора Рида на летчика Константина Ярошенко, заявило министерство иностранных дел России.
Ранее в МИД РФ сообщили журналистам, что в результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко.
Ведомство отметило, что возвращение на Родину гражданина России Ярошенко – результат продолжительной скоординированной работы заинтересованных российских ведомств. Россиянин, отметило министерство, подвергался дискриминации и унижающему человеческое достоинство обращению долгие годы, включая отказы в предоставлении адекватной медицинской помощи.
"На американскую сторону оказывалось давление на всех уровнях для улучшения условий его содержания, согласования вариантов скорейшего возвращения с задействованием имеющихся международно-правовых инструментов. В итоге Вашингтон удалось дожать, используя заинтересованность США в обмене осужденного в России за пьяный дебош и сопротивление полиции американца Тревора Рида", - говорится в заявлении ведомства.
"Главное, что восторжествовала справедливость, пусть и не сразу Константин Ярошенко вернулся домой к семье. Будем и далее предпринимать максимум усилий, чтобы освободить всех россиян, попавших в жернова карательной американской юстиции, защитить их права и обеспечить беспрепятственное возвращение в Россию", - говорится в заявлении.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.