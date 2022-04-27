https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785820216.html

МИД прокомментировал возвращение Ярошенко в Россию

МИД прокомментировал возвращение Ярошенко в Россию - РИА Новости, 27.04.2022

МИД прокомментировал возвращение Ярошенко в Россию

Вашингтон удалось "дожать", используя заинтересованность США в обмене Тревора Рида на летчика Константина Ярошенко, заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T19:05

2022-04-27T19:05

2022-04-27T19:45

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тревор рид

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

техас

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вашингтон удалось "дожать", используя заинтересованность США в обмене Тревора Рида на летчика Константина Ярошенко, заявило министерство иностранных дел России.Ранее в МИД РФ сообщили журналистам, что в результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко.Ведомство отметило, что возвращение на Родину гражданина России Ярошенко – результат продолжительной скоординированной работы заинтересованных российских ведомств. Россиянин, отметило министерство, подвергался дискриминации и унижающему человеческое достоинство обращению долгие годы, включая отказы в предоставлении адекватной медицинской помощи."На американскую сторону оказывалось давление на всех уровнях для улучшения условий его содержания, согласования вариантов скорейшего возвращения с задействованием имеющихся международно-правовых инструментов. В итоге Вашингтон удалось дожать, используя заинтересованность США в обмене осужденного в России за пьяный дебош и сопротивление полиции американца Тревора Рида", - говорится в заявлении ведомства.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Тревора Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.

https://ria.ru/20220427/obmen-1785819193.html

https://ria.ru/20220427/vozvraschenie-1785814164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, сша, тревор рид, константин ярошенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), техас