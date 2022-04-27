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МИД прокомментировал возвращение Ярошенко в Россию - РИА Новости, 27.04.2022
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МИД прокомментировал возвращение Ярошенко в Россию
МИД прокомментировал возвращение Ярошенко в Россию - РИА Новости, 27.04.2022
МИД прокомментировал возвращение Ярошенко в Россию
Вашингтон удалось "дожать", используя заинтересованность США в обмене Тревора Рида на летчика Константина Ярошенко, заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T19:05
2022-04-27T19:45
в мире
россия
сша
тревор рид
константин ярошенко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
техас
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вашингтон удалось "дожать", используя заинтересованность США в обмене Тревора Рида на летчика Константина Ярошенко, заявило министерство иностранных дел России.Ранее в МИД РФ сообщили журналистам, что в результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко.Ведомство отметило, что возвращение на Родину гражданина России Ярошенко – результат продолжительной скоординированной работы заинтересованных российских ведомств. Россиянин, отметило министерство, подвергался дискриминации и унижающему человеческое достоинство обращению долгие годы, включая отказы в предоставлении адекватной медицинской помощи."На американскую сторону оказывалось давление на всех уровнях для улучшения условий его содержания, согласования вариантов скорейшего возвращения с задействованием имеющихся международно-правовых инструментов. В итоге Вашингтон удалось дожать, используя заинтересованность США в обмене осужденного в России за пьяный дебош и сопротивление полиции американца Тревора Рида", - говорится в заявлении ведомства.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Тревора Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.
https://ria.ru/20220427/obmen-1785819193.html
https://ria.ru/20220427/vozvraschenie-1785814164.html
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в мире, россия, сша, тревор рид, константин ярошенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), техас
19:05 27.04.2022 (обновлено: 19:45 27.04.2022)
 
МИД прокомментировал возвращение Ярошенко в Россию

МИД: возвращение Ярошенко в Россию — результат продолжительной скоординированной работы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вашингтон удалось "дожать", используя заинтересованность США в обмене Тревора Рида на летчика Константина Ярошенко, заявило министерство иностранных дел России.
Ранее в МИД РФ сообщили журналистам, что в результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко.
Константин Ярошенко во время обмена
Вчера, 19:00
Источник: Ярошенко доставили к месту обмена в кандалах и без документов
Ведомство отметило, что возвращение на Родину гражданина России Ярошенко – результат продолжительной скоординированной работы заинтересованных российских ведомств. Россиянин, отметило министерство, подвергался дискриминации и унижающему человеческое достоинство обращению долгие годы, включая отказы в предоставлении адекватной медицинской помощи.
"На американскую сторону оказывалось давление на всех уровнях для улучшения условий его содержания, согласования вариантов скорейшего возвращения с задействованием имеющихся международно-правовых инструментов. В итоге Вашингтон удалось дожать, используя заинтересованность США в обмене осужденного в России за пьяный дебош и сопротивление полиции американца Тревора Рида", - говорится в заявлении ведомства.
"Главное, что восторжествовала справедливость, пусть и не сразу Константин Ярошенко вернулся домой к семье. Будем и далее предпринимать максимум усилий, чтобы освободить всех россиян, попавших в жернова карательной американской юстиции, защитить их права и обеспечить беспрепятственное возвращение в Россию", - говорится в заявлении.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Тревора Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.
Сенатор Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 18:32
В Совфеде выразили надежду на возвращение других россиян вслед за Ярошенко
 
В миреРоссияСШАТревор РидКонстантин ЯрошенкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Техас
 
 
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