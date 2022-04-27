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Япония приостановила безвизовые обмены с Россией

Япония приостановила безвизовые обмены с Россией - РИА Новости, 27.04.2022

Япония приостановила безвизовые обмены с Россией

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу объявил на пресс-конференции в Токио в среду о принятом решении кабинета министром "на обозримое время"... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T07:42

2022-04-27T07:42

2022-04-27T07:42

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ТОКИО, 27 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу объявил на пресс-конференции в Токио в среду о принятом решении кабинета министром "на обозримое время" отложить безвизовые обмены с Россией, которые включали посещения японских граждан на "северные территории", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.МИД РФ 21 марта заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.Комментируя это заявление российского МИД, Мацуно подчеркнул, что нынешняя ситуация возникла целиком из-за действий России на Украине. "Несмотря на это Россия пытается переложить ответственность на Японию, что является неприемлемым", — сказал Мацуно.Генеральный секретарь выразил сочувствие бывшим жителям островов, но отметил, что "в связи с положением на Украине нынешняя ситуация не располагает к проведению согласований с Россией по этому вопросу". Из-за пандемии коронавируса безвизовые обмены с Россией не проводились два года.Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/kurily-1785442298.html

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