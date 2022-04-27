https://ria.ru/20220427/yaassr-1785733406.html

Жители Якутии отмечают столетие образования ЯАССР

Жители Якутии отмечают столетие образования ЯАССР - РИА Новости, 27.04.2022

Жители Якутии отмечают столетие образования ЯАССР

Жители Якутии в среду отмечают 100-летие со дня образования Якутской автономной советской социалистической республики, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:36

2022-04-27T13:36

2022-04-27T13:36

республика саха (якутия)

общество

айсен николаев

якутск

россия

республика саха (якутия)

ссср

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ЯКУТСК, 27 апр – РИА Новости. Жители Якутии в среду отмечают 100-летие со дня образования Якутской автономной советской социалистической республики, сообщает корреспондент РИА Новости.Торжественные мероприятия проходят во всех улусах и городах республики. В Якутске к памятникам основателям автономии республики возложили цветы. Свыше 7 тысяч участников праздничного шествия на Комсомольской площади города станцевали традиционный круговой осуохай. В честь юбилея в столице республики открылась выездная выставка из коллекции Гохрана РФ "Национальные сокровища России. Москва – Якутск. 2022".Глава республики Айсен Николаев принял участие в мероприятиях. По его словам, принято решение присвоить самородку, хранящемуся в фонде драгоценных металлов и камней РФ, имя "100-летие ЯАССР"."От всей души поздравляю со знаменательным событием – 100-летием со дня образования Якутской АССР и Днем Республики! Убежден, что наша сплоченность и любовь к Отечеству, трудолюбие и целеустремленность, преемственность традиций станут движущей силой в динамичном развитии самого крупного региона России! Искренне желаю вам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, успехов и удачи во всех начинаниях!" - сказал Николаев в своем поздравлении.По данным региональных властей, в год столетия в Якутии завершается программа по строительству и реконструкции 100 социально значимых объектов, реализуемая за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Это современные школы и учреждения культуры, больницы и медицинские центры, новые дороги. В рамках проекта "100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии" увековечиваются имена выдающихся государственных деятелей, представителей творческой и научной интеллигенции, легендарных врачей, педагогов и спортсменов.Также в Якутии реализован проект "100 лучших общественных инициатив, реализованных к 100-летию образования Якутской АССР", в рамках которого с 2016 года в регионе отбирались лучшие инициативы граждан, муниципальных поселений и общественных организаций.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поприветствовал жителей Якутии по случаю столетия образования республики и отметил ее роль в истории национально-государственного строительства России.

https://ria.ru/20220425/dorogi-1785358653.html

https://ria.ru/20220425/avtobusy-1785267613.html

https://ria.ru/20220414/natsproekty-1783509929.html

якутск

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, айсен николаев, якутск, россия, республика саха (якутия), ссср