https://ria.ru/20220427/vysylka-1785814439.html

Посольство Японии выразило протест из-за высылки дипломатов

Посольство Японии выразило протест из-за высылки дипломатов - РИА Новости, 27.04.2022

Посольство Японии выразило протест из-за высылки дипломатов

Посольство Японии в Москве сообщило, что Токио не согласен с заявлениями РФ в связи с высылкой японских дипломатов, посол страны на встрече в МИД РФ выразил... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T18:35

2022-04-27T18:35

2022-04-27T18:35

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россия

япония

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Посольство Японии в Москве сообщило, что Токио не согласен с заявлениями РФ в связи с высылкой японских дипломатов, посол страны на встрече в МИД РФ выразил протест, следует из заявления посольства Японии в РФ, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Во вторник в МИД России был вызван представитель посольства Японии в Москве, которому заявили о том, что с начала спецоперации России на Украине официальный Токио взял откровенно враждебный антироссийский курс и пошел на разрушение взаимовыгодного сотрудничества. МИД также заявил, что Москва высылает восемь сотрудников посольства Японии, они должны покинуть РФ до 10 мая."Ответственность за доведение японо-российских отношений до такого состояния лежит полностью на России. Сделанные до настоящего времени заявления российской стороны, имеющие попытку переложить ответственность на японскую сторону, категорически неприемлемы. Японская сторона повторно передала сегодня эти пункты российской стороне и выразила протест", - говорится в заявлении.В начале апреля пресс-секретарь японского МИД Хикарико Оно сообщила, что Япония вышлет восемь сотрудников российского посольства и торгпредства.Посол России в Японии Михаил Галузин в свою очередь заявил, что Москва ответит на решение Токио выслать российских дипломатов, однако выступает за сохранение нормальных дипломатических каналов. По словам посла, Япония на сегодняшний день находится в ряду стран, которые проводят в отношении России недружественную политику.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/yaponiya-1785656359.html

https://ria.ru/20220426/ucheniya-1785481453.html

https://ria.ru/20220426/kurily-1785442298.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, япония, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)