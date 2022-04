https://ria.ru/20220427/video-1785652445.html

В России запустили сервис видеозвонков без приложений на базе 5G

В России запустили сервис видеозвонков без приложений на базе 5G - РИА Новости, 27.04.2022

В России запустили сервис видеозвонков без приложений на базе 5G

Технология ViNR, с помощью которой можно использовать видеозвонки с высоким разрешением без сторонних приложений, была разработана на базе совместной программы... РИА Новости, 27.04.2022

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Технология ViNR, с помощью которой можно использовать видеозвонки с высоким разрешением без сторонних приложений, была разработана на базе совместной программы Национальной технологической инициативы (НТИ) и "Сколтеха", рассказали РИА Новости в Центре компетенций платформы НТИ "Технологии беспроводной связи и интернета вещей".ViNR (Video over New Radio) – это технология, работающая только в автономных сетях пятого поколения связи (5G). Ранее, осенью 2021 года, "Сколтех" запустил свою автономную частную сеть 5G, которая работает полностью на отечественном ПО. Сейчас 5G-зона "Сколтеха" поддерживает технологию HD Voice (голос высокой четкости), до этого на базе сети успешно протестировали сервис VoNR (Voice over New Radio)."Обычные пользователи ценят 5G за сверхбыстрый доступ в интернет, высокое качество обычных голосовых вызовов и не требующие сторонних приложений видеозвонки "в один клик", - приводятся в релизе слова руководителя Центра компетенций НТИ Дмитрия Лаконцева.В НТИ заключили, что "разработанное "Сколтехом" 5G-решение может быть использовано предприятиями для создания собственной инфраструктуры связи".

