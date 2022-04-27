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В России запустили сервис видеозвонков без приложений на базе 5G - РИА Новости, 27.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220427/video-1785652445.html
В России запустили сервис видеозвонков без приложений на базе 5G
В России запустили сервис видеозвонков без приложений на базе 5G - РИА Новости, 27.04.2022
В России запустили сервис видеозвонков без приложений на базе 5G
Технология ViNR, с помощью которой можно использовать видеозвонки с высоким разрешением без сторонних приложений, была разработана на базе совместной программы... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T05:23
2022-04-27T05:23
наука
технологии
сколковский институт науки и технологий
национальная технологическая инициатива (нти)
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Технология ViNR, с помощью которой можно использовать видеозвонки с высоким разрешением без сторонних приложений, была разработана на базе совместной программы Национальной технологической инициативы (НТИ) и "Сколтеха", рассказали РИА Новости в Центре компетенций платформы НТИ "Технологии беспроводной связи и интернета вещей".ViNR (Video over New Radio) – это технология, работающая только в автономных сетях пятого поколения связи (5G). Ранее, осенью 2021 года, "Сколтех" запустил свою автономную частную сеть 5G, которая работает полностью на отечественном ПО. Сейчас 5G-зона "Сколтеха" поддерживает технологию HD Voice (голос высокой четкости), до этого на базе сети успешно протестировали сервис VoNR (Voice over New Radio)."Обычные пользователи ценят 5G за сверхбыстрый доступ в интернет, высокое качество обычных голосовых вызовов и не требующие сторонних приложений видеозвонки "в один клик", - приводятся в релизе слова руководителя Центра компетенций НТИ Дмитрия Лаконцева.В НТИ заключили, что "разработанное "Сколтехом" 5G-решение может быть использовано предприятиями для создания собственной инфраструктуры связи".
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технологии, сколковский институт науки и технологий, национальная технологическая инициатива (нти), общество
05:23 27.04.2022
 
В России запустили сервис видеозвонков без приложений на базе 5G

НТИ и "Сколтех" разработали сервис видеозвонков ViNR без приложений на базе 5G

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Технология ViNR, с помощью которой можно использовать видеозвонки с высоким разрешением без сторонних приложений, была разработана на базе совместной программы Национальной технологической инициативы (НТИ) и "Сколтеха", рассказали РИА Новости в Центре компетенций платформы НТИ "Технологии беспроводной связи и интернета вещей".
"В отличие от обычных приложений для видеосвязи, Skype, WhatsApp, при использовании ViNR не нужно ничего дополнительно устанавливать на пользовательское устройство. Для совершения видеозвонка достаточно открыть стандартное приложение "Телефон", в котором появится опция "Видео", — говорится в сообщении.
ViNR (Video over New Radio) – это технология, работающая только в автономных сетях пятого поколения связи (5G). Ранее, осенью 2021 года, "Сколтех" запустил свою автономную частную сеть 5G, которая работает полностью на отечественном ПО. Сейчас 5G-зона "Сколтеха" поддерживает технологию HD Voice (голос высокой четкости), до этого на базе сети успешно протестировали сервис VoNR (Voice over New Radio).
"Обычные пользователи ценят 5G за сверхбыстрый доступ в интернет, высокое качество обычных голосовых вызовов и не требующие сторонних приложений видеозвонки "в один клик", - приводятся в релизе слова руководителя Центра компетенций НТИ Дмитрия Лаконцева.
В НТИ заключили, что "разработанное "Сколтехом" 5G-решение может быть использовано предприятиями для создания собственной инфраструктуры связи".
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НаукаТехнологииСколковский институт науки и технологийНациональная технологическая инициатива (НТИ)Общество
 
 
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