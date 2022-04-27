В России запустили сервис видеозвонков без приложений на базе 5G
НТИ и "Сколтех" разработали сервис видеозвонков ViNR без приложений на базе 5G
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Технология ViNR, с помощью которой можно использовать видеозвонки с высоким разрешением без сторонних приложений, была разработана на базе совместной программы Национальной технологической инициативы (НТИ) и "Сколтеха", рассказали РИА Новости в Центре компетенций платформы НТИ "Технологии беспроводной связи и интернета вещей".
"В отличие от обычных приложений для видеосвязи, Skype, WhatsApp, при использовании ViNR не нужно ничего дополнительно устанавливать на пользовательское устройство. Для совершения видеозвонка достаточно открыть стандартное приложение "Телефон", в котором появится опция "Видео", — говорится в сообщении.
ViNR (Video over New Radio) – это технология, работающая только в автономных сетях пятого поколения связи (5G). Ранее, осенью 2021 года, "Сколтех" запустил свою автономную частную сеть 5G, которая работает полностью на отечественном ПО. Сейчас 5G-зона "Сколтеха" поддерживает технологию HD Voice (голос высокой четкости), до этого на базе сети успешно протестировали сервис VoNR (Voice over New Radio).
"Обычные пользователи ценят 5G за сверхбыстрый доступ в интернет, высокое качество обычных голосовых вызовов и не требующие сторонних приложений видеозвонки "в один клик", - приводятся в релизе слова руководителя Центра компетенций НТИ Дмитрия Лаконцева.
В НТИ заключили, что "разработанное "Сколтехом" 5G-решение может быть использовано предприятиями для создания собственной инфраструктуры связи".
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