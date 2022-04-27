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Воспитательниц ульяновского детского сада представят к госнаградам - РИА Новости, 27.04.2022
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Воспитательниц ульяновского детского сада представят к госнаградам
Воспитательниц ульяновского детского сада представят к госнаградам - РИА Новости, 27.04.2022
Воспитательниц ульяновского детского сада представят к госнаградам
Воспитателя детского сада поселка Вешкайма Ульяновской области Ольгу Митрофанову, погибшую вместе с двумя детьми при нападении мужчины с ружьем, и ее раненую... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:38
2022-04-27T13:38
происшествия
стрельба в детском саду в ульяновской области
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновская область
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САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Воспитателя детского сада поселка Вешкайма Ульяновской области Ольгу Митрофанову, погибшую вместе с двумя детьми при нападении мужчины с ружьем, и ее раненую коллегу Елену Карпову представят к государственным наградам, сообщил губернатор Алексей Русских.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве."Все вы знаете о мужественном поступке Ольги Митрофановой, воспитательницы детского сада, которая попыталась преградить вход в спальню детишек вооруженному преступнику и погибла от его рук. Возможно, если бы не эти ее действия, жертв среди детей было бы больше. Считаю, что Ольгу Владимировну необходимо представить к государственной награде за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. Я буду ходатайствовать перед полномочным представителем президента, перед главой нашего государства о награждении этой мужественной женщины", - цитирует слова Русских его пресс-служба в Telegram-канале.Губернатор в среду на совещании с постоянными членами совета безопасности области по трагедии в детском саду "Рябинка" в Вешкаймском районе также отметил, что также представят к награде младшего воспитателя Елену Карпову."Благодаря действиям этой отважной женщины были спасены жизни других ребятишек. Я выражаю самую глубокую признательность Елене Викторовне и хочу пожелать ей скорейшего выздоровления. Кроме того, прошу также проработать вопрос о представлении Елены Викторовны к государственной награде", - заявил глава региона.
https://ria.ru/20220427/traur-1785684457.html
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происшествия, стрельба в детском саду в ульяновской области, россия, следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область
13:38 27.04.2022
 
Воспитательниц ульяновского детского сада представят к госнаградам

Воспитательниц ульяновского детсада, в котором произошло убийство, представят к наградам

© РИА Новости / Сергей Ивлев / Перейти в фотобанкЛюди у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Люди у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Сергей Ивлев
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Люди у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Воспитателя детского сада поселка Вешкайма Ульяновской области Ольгу Митрофанову, погибшую вместе с двумя детьми при нападении мужчины с ружьем, и ее раненую коллегу Елену Карпову представят к государственным наградам, сообщил губернатор Алексей Русских.
Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве.
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"Все вы знаете о мужественном поступке Ольги Митрофановой, воспитательницы детского сада, которая попыталась преградить вход в спальню детишек вооруженному преступнику и погибла от его рук. Возможно, если бы не эти ее действия, жертв среди детей было бы больше. Считаю, что Ольгу Владимировну необходимо представить к государственной награде за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. Я буду ходатайствовать перед полномочным представителем президента, перед главой нашего государства о награждении этой мужественной женщины", - цитирует слова Русских его пресс-служба в Telegram-канале.
Губернатор в среду на совещании с постоянными членами совета безопасности области по трагедии в детском саду "Рябинка" в Вешкаймском районе также отметил, что также представят к награде младшего воспитателя Елену Карпову.
"Благодаря действиям этой отважной женщины были спасены жизни других ребятишек. Я выражаю самую глубокую признательность Елене Викторовне и хочу пожелать ей скорейшего выздоровления. Кроме того, прошу также проработать вопрос о представлении Елены Викторовны к государственной награде", - заявил глава региона.
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