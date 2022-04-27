https://ria.ru/20220427/veshkayma-1785733740.html

Воспитательниц ульяновского детского сада представят к госнаградам

Воспитательниц ульяновского детского сада представят к госнаградам - РИА Новости, 27.04.2022

Воспитательниц ульяновского детского сада представят к госнаградам

Воспитателя детского сада поселка Вешкайма Ульяновской области Ольгу Митрофанову, погибшую вместе с двумя детьми при нападении мужчины с ружьем, и ее раненую... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:38

2022-04-27T13:38

2022-04-27T13:38

происшествия

стрельба в детском саду в ульяновской области

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ульяновская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785608984_0:219:3252:2048_1920x0_80_0_0_cf9cfcf69994a4f1b4420f294b973a12.jpg

САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Воспитателя детского сада поселка Вешкайма Ульяновской области Ольгу Митрофанову, погибшую вместе с двумя детьми при нападении мужчины с ружьем, и ее раненую коллегу Елену Карпову представят к государственным наградам, сообщил губернатор Алексей Русских.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве."Все вы знаете о мужественном поступке Ольги Митрофановой, воспитательницы детского сада, которая попыталась преградить вход в спальню детишек вооруженному преступнику и погибла от его рук. Возможно, если бы не эти ее действия, жертв среди детей было бы больше. Считаю, что Ольгу Владимировну необходимо представить к государственной награде за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. Я буду ходатайствовать перед полномочным представителем президента, перед главой нашего государства о награждении этой мужественной женщины", - цитирует слова Русских его пресс-служба в Telegram-канале.Губернатор в среду на совещании с постоянными членами совета безопасности области по трагедии в детском саду "Рябинка" в Вешкаймском районе также отметил, что также представят к награде младшего воспитателя Елену Карпову."Благодаря действиям этой отважной женщины были спасены жизни других ребятишек. Я выражаю самую глубокую признательность Елене Викторовне и хочу пожелать ей скорейшего выздоровления. Кроме того, прошу также проработать вопрос о представлении Елены Викторовны к государственной награде", - заявил глава региона.

https://ria.ru/20220427/traur-1785684457.html

https://ria.ru/20220427/opeka-1785696190.html

россия

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, стрельба в детском саду в ульяновской области, россия, следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область