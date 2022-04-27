https://ria.ru/20220427/vengriya-1785670556.html

В Венгрии прокомментировали прекращение поставок газа из России в Болгарию

В Венгрии прокомментировали прекращение поставок газа из России в Болгарию - РИА Новости, 27.04.2022

В Венгрии прокомментировали прекращение поставок газа из России в Болгарию

Прекращение поставок газа из РФ в Болгарию не скажется на транзите в Венгрию, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:40

2022-04-27T09:40

2022-04-27T09:40

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Прекращение поставок газа из РФ в Болгарию не скажется на транзите в Венгрию, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.Газпром ранее сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях."Хочу всех заверить, что отказ от поставок газа в Болгарию не означает прекращения транзита через Болгарию. Конечно, завтра мы также проконсультируемся с нашими болгарскими партнерами, но пока все участники подтвердили эту информацию", - цитирует Сийярто портал hirado.hu.По его словам, у "Газпрома" есть разные контракты с болгарскими компаниями: на поставку объемов, предназначенных для Болгарии, и на транзитные поставки в другие страны.Министр напомнил, что "Газпром" переводит оплату за газ на рубли. "Однако найдено решение, позволяющее перевести плату на газ в евро на наш счет в евро в Газпромбанке, который будет конвертирован в рубли Газпромбанком и который будет передан в Газпром экспорт", — сказал он.Сийярто указал, что "согласно опубликованным вчера новостям, наши словацкие друзья и коллеги будут платить точно так же, по крайней мере, так сказал словацкий министр экономики, курирующий словацкие энергетические дела". "Кстати, наше следующее платежное обязательство будет 22 мая", - добавил он."Хочу заверить всех, что поставки природного газа в Венгрию идут без перебоев в соответствии с контрактом и графиком", - сказал министр.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

https://ria.ru/20220427/gaz-1785667333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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