В Венгрии прокомментировали прекращение поставок газа из России в Болгарию
Сийярто: прекращение поставок газа из России в Болгарию не скажется на транзите в Венгрию
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Вечеше, Венгрия
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Прекращение поставок газа из РФ в Болгарию не скажется на транзите в Венгрию, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Хочу всех заверить, что отказ от поставок газа в Болгарию не означает прекращения транзита через Болгарию. Конечно, завтра мы также проконсультируемся с нашими болгарскими партнерами, но пока все участники подтвердили эту информацию", - цитирует Сийярто портал hirado.hu.
По его словам, у "Газпрома" есть разные контракты с болгарскими компаниями: на поставку объемов, предназначенных для Болгарии, и на транзитные поставки в другие страны.
Министр напомнил, что "Газпром" переводит оплату за газ на рубли. "Однако найдено решение, позволяющее перевести плату на газ в евро на наш счет в евро в Газпромбанке, который будет конвертирован в рубли Газпромбанком и который будет передан в Газпром экспорт", — сказал он.
Сийярто указал, что "согласно опубликованным вчера новостям, наши словацкие друзья и коллеги будут платить точно так же, по крайней мере, так сказал словацкий министр экономики, курирующий словацкие энергетические дела". "Кстати, наше следующее платежное обязательство будет 22 мая", - добавил он.
"Хочу заверить всех, что поставки природного газа в Венгрию идут без перебоев в соответствии с контрактом и графиком", - сказал министр.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.