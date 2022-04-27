https://ria.ru/20220427/utoplenie-1785727979.html

В Подмосковье нашли тело ребенка с признаками утопления

В Подмосковье нашли тело ребенка с признаками утопления - РИА Новости, 27.04.2022

В Подмосковье нашли тело ребенка с признаками утопления

Тело шестилетнего мальчика с признаками утопления обнаружено в подмосковной Кубинке, заведено дело об убийстве. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:19

2022-04-27T13:19

2022-04-27T13:19

происшествия

россия

кубинка

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Тело шестилетнего мальчика с признаками утопления обнаружено в подмосковной Кубинке, заведено дело об убийстве."Возбуждено уголовное дело по факту убийства 6-летнего мальчика", - сообщается на сайте подмосковного главка СК России.По предварительным данным, 26 апреля ребенок находился с матерью в квартире в Кубинке. Вернувшийся домой отец обнаружил тело сына и вызвал скорую, а также правоохранителей. У следователей появились основания полагать, что смерть ребенка носит криминальный характер. "В настоящее время мать мальчика доставлена к следователю и осуществляется её допрос, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств", - добавляется в сообщении.Согласно данным в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, тело 6-летнего ребенка было обнаружено с повреждениями и признаками утопления. Расследование дела поставлено прокуратурой на контроль. Как рассказал РИА Новости в правоохранительных органах, ребенка могла утопить мать.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

россия

кубинка

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, кубинка, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)