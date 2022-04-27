https://ria.ru/20220427/utoplenie-1785727979.html
В Подмосковье нашли тело ребенка с признаками утопления
В Подмосковье нашли тело ребенка с признаками утопления - РИА Новости, 27.04.2022
В Подмосковье нашли тело ребенка с признаками утопления
Тело шестилетнего мальчика с признаками утопления обнаружено в подмосковной Кубинке, заведено дело об убийстве. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:19
2022-04-27T13:19
2022-04-27T13:19
происшествия
россия
кубинка
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Тело шестилетнего мальчика с признаками утопления обнаружено в подмосковной Кубинке, заведено дело об убийстве."Возбуждено уголовное дело по факту убийства 6-летнего мальчика", - сообщается на сайте подмосковного главка СК России.По предварительным данным, 26 апреля ребенок находился с матерью в квартире в Кубинке. Вернувшийся домой отец обнаружил тело сына и вызвал скорую, а также правоохранителей. У следователей появились основания полагать, что смерть ребенка носит криминальный характер. "В настоящее время мать мальчика доставлена к следователю и осуществляется её допрос, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств", - добавляется в сообщении.Согласно данным в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, тело 6-летнего ребенка было обнаружено с повреждениями и признаками утопления. Расследование дела поставлено прокуратурой на контроль. Как рассказал РИА Новости в правоохранительных органах, ребенка могла утопить мать.
https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html
россия
кубинка
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, кубинка, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
В Подмосковье нашли тело ребенка с признаками утопления
В Подмосковье завели дело об убийстве из-за найденного тела ребенка с признаками утопления