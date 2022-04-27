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В Подмосковье нашли тело ребенка с признаками утопления - РИА Новости, 27.04.2022
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В Подмосковье нашли тело ребенка с признаками утопления
В Подмосковье нашли тело ребенка с признаками утопления - РИА Новости, 27.04.2022
В Подмосковье нашли тело ребенка с признаками утопления
Тело шестилетнего мальчика с признаками утопления обнаружено в подмосковной Кубинке, заведено дело об убийстве. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:19
2022-04-27T13:19
происшествия
россия
кубинка
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Тело шестилетнего мальчика с признаками утопления обнаружено в подмосковной Кубинке, заведено дело об убийстве."Возбуждено уголовное дело по факту убийства 6-летнего мальчика", - сообщается на сайте подмосковного главка СК России.По предварительным данным, 26 апреля ребенок находился с матерью в квартире в Кубинке. Вернувшийся домой отец обнаружил тело сына и вызвал скорую, а также правоохранителей. У следователей появились основания полагать, что смерть ребенка носит криминальный характер. "В настоящее время мать мальчика доставлена к следователю и осуществляется её допрос, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств", - добавляется в сообщении.Согласно данным в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, тело 6-летнего ребенка было обнаружено с повреждениями и признаками утопления. Расследование дела поставлено прокуратурой на контроль. Как рассказал РИА Новости в правоохранительных органах, ребенка могла утопить мать.
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россия
кубинка
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, кубинка, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
13:19 27.04.2022
 
В Подмосковье нашли тело ребенка с признаками утопления

В Подмосковье завели дело об убийстве из-за найденного тела ребенка с признаками утопления

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Тело шестилетнего мальчика с признаками утопления обнаружено в подмосковной Кубинке, заведено дело об убийстве.
"Возбуждено уголовное дело по факту убийства 6-летнего мальчика", - сообщается на сайте подмосковного главка СК России.
По предварительным данным, 26 апреля ребенок находился с матерью в квартире в Кубинке. Вернувшийся домой отец обнаружил тело сына и вызвал скорую, а также правоохранителей. У следователей появились основания полагать, что смерть ребенка носит криминальный характер. "В настоящее время мать мальчика доставлена к следователю и осуществляется её допрос, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств", - добавляется в сообщении.
Согласно данным в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, тело 6-летнего ребенка было обнаружено с повреждениями и признаками утопления. Расследование дела поставлено прокуратурой на контроль. Как рассказал РИА Новости в правоохранительных органах, ребенка могла утопить мать.
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