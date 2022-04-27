https://ria.ru/20220427/umvd-1785707398.html

В Томске задержали мужчину, напавшего на девочку в лифте

В Томске задержали мужчину, напавшего на девочку в лифте - РИА Новости, 27.04.2022

В Томске задержали мужчину, напавшего на девочку в лифте

Полицейские в Томске установили и задержали мужчину, который в нетрезвом виде напал на девочку в лифте, сообщило УМВД по Томской области. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:06

2022-04-27T12:06

2022-04-27T12:30

происшествия

томск

октябрьский район

россия

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НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Полицейские в Томске установили и задержали мужчину, который в нетрезвом виде напал на девочку в лифте, сообщило УМВД по Томской области.Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором мужчина затаскивает девочку в лифт и закрывает ей лицо рукой, но затем отпускает. Видно, что ребенок очень напуган."В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району города Томска поступило сообщение о неадекватном поведении мужчины в лифте в одном из домов по переулку Дубовому. Сотрудниками полиции установлен и доставлен в отдел полиции местный житель 1974 года рождения в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении УМВД.Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято решение "в соответствии с законодательством".

https://radiosputnik.ria.ru/20220426/spb-1785470703.html

томск

октябрьский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, томск, октябрьский район, россия