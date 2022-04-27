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В Томске задержали мужчину, напавшего на девочку в лифте - РИА Новости, 27.04.2022
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В Томске задержали мужчину, напавшего на девочку в лифте
В Томске задержали мужчину, напавшего на девочку в лифте - РИА Новости, 27.04.2022
В Томске задержали мужчину, напавшего на девочку в лифте
Полицейские в Томске установили и задержали мужчину, который в нетрезвом виде напал на девочку в лифте, сообщило УМВД по Томской области. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:06
2022-04-27T12:30
происшествия
томск
октябрьский район
россия
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НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Полицейские в Томске установили и задержали мужчину, который в нетрезвом виде напал на девочку в лифте, сообщило УМВД по Томской области.Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором мужчина затаскивает девочку в лифт и закрывает ей лицо рукой, но затем отпускает. Видно, что ребенок очень напуган."В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району города Томска поступило сообщение о неадекватном поведении мужчины в лифте в одном из домов по переулку Дубовому. Сотрудниками полиции установлен и доставлен в отдел полиции местный житель 1974 года рождения в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении УМВД.Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято решение "в соответствии с законодательством".
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томск
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происшествия, томск, октябрьский район, россия
12:06 27.04.2022 (обновлено: 12:30 27.04.2022)
 
В Томске задержали мужчину, напавшего на девочку в лифте

Полиция в Томске задержала мужчину, напавшего на девочку в лифте

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Полицейские в Томске установили и задержали мужчину, который в нетрезвом виде напал на девочку в лифте, сообщило УМВД по Томской области.
Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором мужчина затаскивает девочку в лифт и закрывает ей лицо рукой, но затем отпускает. Видно, что ребенок очень напуган.
"В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району города Томска поступило сообщение о неадекватном поведении мужчины в лифте в одном из домов по переулку Дубовому. Сотрудниками полиции установлен и доставлен в отдел полиции местный житель 1974 года рождения в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении УМВД.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято решение "в соответствии с законодательством".
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