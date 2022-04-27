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В Томске задержали мужчину, напавшего на девочку в лифте
В Томске задержали мужчину, напавшего на девочку в лифте - РИА Новости, 27.04.2022
В Томске задержали мужчину, напавшего на девочку в лифте
Полицейские в Томске установили и задержали мужчину, который в нетрезвом виде напал на девочку в лифте, сообщило УМВД по Томской области. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:06
2022-04-27T12:06
2022-04-27T12:30
происшествия
томск
октябрьский район
россия
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НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Полицейские в Томске установили и задержали мужчину, который в нетрезвом виде напал на девочку в лифте, сообщило УМВД по Томской области.Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором мужчина затаскивает девочку в лифт и закрывает ей лицо рукой, но затем отпускает. Видно, что ребенок очень напуган."В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району города Томска поступило сообщение о неадекватном поведении мужчины в лифте в одном из домов по переулку Дубовому. Сотрудниками полиции установлен и доставлен в отдел полиции местный житель 1974 года рождения в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении УМВД.Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято решение "в соответствии с законодательством".
https://radiosputnik.ria.ru/20220426/spb-1785470703.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, томск, октябрьский район, россия
12:06 27.04.2022 (обновлено: 12:30 27.04.2022)
В Томске задержали мужчину, напавшего на девочку в лифте
Полиция в Томске задержала мужчину, напавшего на девочку в лифте