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Россия делает все, чтобы Украина стала мирной и без нацизма, заявил Володин - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/ukraina-1785810613.html
Россия делает все, чтобы Украина стала мирной и без нацизма, заявил Володин
Россия делает все, чтобы Украина стала мирной и без нацизма, заявил Володин - РИА Новости, 27.04.2022
Россия делает все, чтобы Украина стала мирной и без нацизма, заявил Володин
Россия делает все, чтобы Украина стала мирным государством без нацистской идеологии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:11
2022-04-27T18:47
обострение ситуации в днр и лнр
вячеслав володин
в мире
россия
украина
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия делает все, чтобы Украина стала мирным государством без нацистской идеологии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Россия делает все, чтобы Украина стала мирным, свободным, суверенным государством без нацистской идеологии", - написал Володин в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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вячеслав володин, в мире, россия, украина, госдума рф, ситуация в днр и лнр
18:11 27.04.2022 (обновлено: 18:47 27.04.2022)
 
Россия делает все, чтобы Украина стала мирной и без нацизма, заявил Володин

Спикер ГД Володин: Россия делает все, чтобы Украина стала мирной, свободной и без нацизма

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия делает все, чтобы Украина стала мирным государством без нацистской идеологии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Россия делает все, чтобы Украина стала мирным, свободным, суверенным государством без нацистской идеологии", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВячеслав ВолодинВ миреРоссияУкраинаГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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