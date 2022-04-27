https://ria.ru/20220427/ukraina-1785810613.html

Россия делает все, чтобы Украина стала мирной и без нацизма, заявил Володин

Россия делает все, чтобы Украина стала мирной и без нацизма, заявил Володин - РИА Новости, 27.04.2022

Россия делает все, чтобы Украина стала мирной и без нацизма, заявил Володин

Россия делает все, чтобы Украина стала мирным государством без нацистской идеологии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T18:11

2022-04-27T18:11

2022-04-27T18:47

обострение ситуации в днр и лнр

вячеслав володин

в мире

россия

украина

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия делает все, чтобы Украина стала мирным государством без нацистской идеологии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Россия делает все, чтобы Украина стала мирным, свободным, суверенным государством без нацистской идеологии", - написал Володин в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220321/volodin-1779285792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вячеслав володин, в мире, россия, украина, госдума рф, ситуация в днр и лнр