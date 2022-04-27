https://ria.ru/20220427/turizm-1785815024.html

МИД подтвердил выход России из Всемирной туристской организации

МИД подтвердил выход России из Всемирной туристской организации - РИА Новости, 27.04.2022

МИД подтвердил выход России из Всемирной туристской организации

Министерство иностранных дел России подтвердило, что РФ выходит из Всемирной туристской организации (UNWTO). РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T18:38

2022-04-27T18:38

2022-04-27T18:41

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

туризм

всемирная туристская организация

россия

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел России подтвердило, что РФ выходит из Всемирной туристской организации (UNWTO).Как отмечает ведомство, в настоящее время по инициативе генерального секретаря Всемирной туристской организации Зураба Пололикашвили при поддержке Евросоюза реализуется кампания по отстранению России от участия в работе UNWTO.Министерство отмечает, что Всемирная туристская организация фактически монополизирована странами Евросоюза, использующими ее в своих интересах, в организации "продавливается" политическое решение, которое Москва рассматривает в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания."Российская сторона не считает целесообразным продолжать работу в UNWTO, руководство которой потворствует политизации ее деятельности и открыто поддерживает дискриминацию нашей страны. В этой связи Российской Федерацией принято решение о выходе из Всемирной туристской организации", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220427/yunvto-1785790867.html

https://ria.ru/20220427/turizm-1785785191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), всемирная туристская организация, россия, туризм, новости - туризм