https://ria.ru/20220427/turizm-1785815024.html
МИД подтвердил выход России из Всемирной туристской организации
МИД подтвердил выход России из Всемирной туристской организации - РИА Новости, 27.04.2022
МИД подтвердил выход России из Всемирной туристской организации
Министерство иностранных дел России подтвердило, что РФ выходит из Всемирной туристской организации (UNWTO). РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:38
2022-04-27T18:38
2022-04-27T18:41
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
туризм
всемирная туристская организация
россия
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новости - туризм
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел России подтвердило, что РФ выходит из Всемирной туристской организации (UNWTO).Как отмечает ведомство, в настоящее время по инициативе генерального секретаря Всемирной туристской организации Зураба Пололикашвили при поддержке Евросоюза реализуется кампания по отстранению России от участия в работе UNWTO.Министерство отмечает, что Всемирная туристская организация фактически монополизирована странами Евросоюза, использующими ее в своих интересах, в организации "продавливается" политическое решение, которое Москва рассматривает в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания."Российская сторона не считает целесообразным продолжать работу в UNWTO, руководство которой потворствует политизации ее деятельности и открыто поддерживает дискриминацию нашей страны. В этой связи Российской Федерацией принято решение о выходе из Всемирной туристской организации", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220427/yunvto-1785790867.html
https://ria.ru/20220427/turizm-1785785191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), всемирная туристская организация, россия, туризм, новости - туризм
18:38 27.04.2022 (обновлено: 18:41 27.04.2022)
МИД подтвердил выход России из Всемирной туристской организации
МИД подтвердил, что Россия выходит из Всемирной туристской организации