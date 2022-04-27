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МИД подтвердил выход России из Всемирной туристской организации - РИА Новости, 27.04.2022
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Туризм
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МИД подтвердил выход России из Всемирной туристской организации
МИД подтвердил выход России из Всемирной туристской организации - РИА Новости, 27.04.2022
МИД подтвердил выход России из Всемирной туристской организации
Министерство иностранных дел России подтвердило, что РФ выходит из Всемирной туристской организации (UNWTO). РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:38
2022-04-27T18:41
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
туризм
всемирная туристская организация
россия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел России подтвердило, что РФ выходит из Всемирной туристской организации (UNWTO).Как отмечает ведомство, в настоящее время по инициативе генерального секретаря Всемирной туристской организации Зураба Пололикашвили при поддержке Евросоюза реализуется кампания по отстранению России от участия в работе UNWTO.Министерство отмечает, что Всемирная туристская организация фактически монополизирована странами Евросоюза, использующими ее в своих интересах, в организации "продавливается" политическое решение, которое Москва рассматривает в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания."Российская сторона не считает целесообразным продолжать работу в UNWTO, руководство которой потворствует политизации ее деятельности и открыто поддерживает дискриминацию нашей страны. В этой связи Российской Федерацией принято решение о выходе из Всемирной туристской организации", - говорится в заявлении.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), всемирная туристская организация, россия, туризм, новости - туризм
18:38 27.04.2022 (обновлено: 18:41 27.04.2022)
 
МИД подтвердил выход России из Всемирной туристской организации

МИД подтвердил, что Россия выходит из Всемирной туристской организации

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел России подтвердило, что РФ выходит из Всемирной туристской организации (UNWTO).
Как отмечает ведомство, в настоящее время по инициативе генерального секретаря Всемирной туристской организации Зураба Пололикашвили при поддержке Евросоюза реализуется кампания по отстранению России от участия в работе UNWTO.
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Министерство отмечает, что Всемирная туристская организация фактически монополизирована странами Евросоюза, использующими ее в своих интересах, в организации "продавливается" политическое решение, которое Москва рассматривает в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания.
"Российская сторона не считает целесообразным продолжать работу в UNWTO, руководство которой потворствует политизации ее деятельности и открыто поддерживает дискриминацию нашей страны. В этой связи Российской Федерацией принято решение о выходе из Всемирной туристской организации", - говорится в заявлении.
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