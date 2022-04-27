https://ria.ru/20220427/turizm-1785785191.html

В России планируют создать аналог Всемирной туристской организации

В России планируют создать аналог Всемирной туристской организации - РИА Новости, 27.04.2022

В России планируют создать аналог Всемирной туристской организации

Выход России из Всемирной туристской организации ничем не грозит путешественникам, у нас появится ее аналог, заявил РИА Новости президент Общенационального... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:54

2022-04-27T16:54

2022-04-27T16:54

туризм

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Выход России из Всемирной туристской организации ничем не грозит путешественникам, у нас появится ее аналог, заявил РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков."Помощь они нашим туристам не предоставляли, вывоз не обеспечивали и защиту наших граждан не осуществляли за рубежом. Потеряем только имиджевую составляющую и не получим часть методологии развития мирового туризма", — пояснил Волков.Он отметил, что ОСИГ предложил создать ассоциацию по аналогии с БРИКС, которая включит все государства, куда доступны поездки для граждан России. На ее площадке планируется оказывать поддержку путешественникам, решать вопросы правового и транспортного характера."Мы хотим вовлечь в работу азиатские, африканские, южно-американские регионы, Ближний Восток. Предлагается назвать организацию — Всемирная ассоциация туризма и индустрии гостеприимства", — добавил Волков.Всемирная туристская организация в среду подтвердила, что Россия объявила о намерении выйти из нее. Как сообщили РИА Новости источники в отрасли, членский взнос РФ составлял около 250 тысяч евро в год.Всемирная туристская организация — специализированное учреждение ООН, отвечающее за продвижение ответственного, устойчивого и общедоступного туризма. В ее состав входят 157 стран, шесть территорий, два постоянных наблюдателя и более 500 присоединившихся членов.

https://ria.ru/20220427/turizm-1785741968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, всемирная туристская организация, россия, брикс, туризм, оон, туристы