https://ria.ru/20220427/turizm-1785785191.html
В России планируют создать аналог Всемирной туристской организации
В России планируют создать аналог Всемирной туристской организации - РИА Новости, 27.04.2022
В России планируют создать аналог Всемирной туристской организации
Выход России из Всемирной туристской организации ничем не грозит путешественникам, у нас появится ее аналог, заявил РИА Новости президент Общенационального... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:54
2022-04-27T16:54
2022-04-27T16:54
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Выход России из Всемирной туристской организации ничем не грозит путешественникам, у нас появится ее аналог, заявил РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков."Помощь они нашим туристам не предоставляли, вывоз не обеспечивали и защиту наших граждан не осуществляли за рубежом. Потеряем только имиджевую составляющую и не получим часть методологии развития мирового туризма", — пояснил Волков.Он отметил, что ОСИГ предложил создать ассоциацию по аналогии с БРИКС, которая включит все государства, куда доступны поездки для граждан России. На ее площадке планируется оказывать поддержку путешественникам, решать вопросы правового и транспортного характера."Мы хотим вовлечь в работу азиатские, африканские, южно-американские регионы, Ближний Восток. Предлагается назвать организацию — Всемирная ассоциация туризма и индустрии гостеприимства", — добавил Волков.Всемирная туристская организация в среду подтвердила, что Россия объявила о намерении выйти из нее. Как сообщили РИА Новости источники в отрасли, членский взнос РФ составлял около 250 тысяч евро в год.Всемирная туристская организация — специализированное учреждение ООН, отвечающее за продвижение ответственного, устойчивого и общедоступного туризма. В ее состав входят 157 стран, шесть территорий, два постоянных наблюдателя и более 500 присоединившихся членов.
https://ria.ru/20220427/turizm-1785741968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, всемирная туристская организация, россия, брикс, туризм, оон, туристы
В России планируют создать аналог Всемирной туристской организации
В России планируют создать Всемирную ассоциацию туризма и индустрии гостеприимства
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Выход России из Всемирной туристской организации ничем не грозит путешественникам, у нас появится ее аналог, заявил РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.
"Помощь они нашим туристам не предоставляли, вывоз не обеспечивали и защиту наших граждан не осуществляли за рубежом. Потеряем только имиджевую составляющую и не получим часть методологии развития мирового туризма", — пояснил Волков.
Он отметил, что ОСИГ предложил создать ассоциацию по аналогии с БРИКС, которая включит все государства, куда доступны поездки для граждан России. На ее площадке планируется оказывать поддержку путешественникам, решать вопросы правового и транспортного характера.
"Мы хотим вовлечь в работу азиатские, африканские, южно-американские регионы, Ближний Восток. Предлагается назвать организацию — Всемирная ассоциация туризма и индустрии гостеприимства", — добавил Волков.
Всемирная туристская организация в среду подтвердила
, что Россия объявила о намерении выйти из нее. Как сообщили РИА Новости источники в отрасли, членский взнос РФ составлял около 250 тысяч евро в год.
Всемирная туристская организация — специализированное учреждение ООН, отвечающее за продвижение ответственного, устойчивого и общедоступного туризма. В ее состав входят 157 стран, шесть территорий, два постоянных наблюдателя и более 500 присоединившихся членов.