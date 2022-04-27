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В России планируют создать аналог Всемирной туристской организации - РИА Новости, 27.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220427/turizm-1785785191.html
В России планируют создать аналог Всемирной туристской организации
В России планируют создать аналог Всемирной туристской организации - РИА Новости, 27.04.2022
В России планируют создать аналог Всемирной туристской организации
Выход России из Всемирной туристской организации ничем не грозит путешественникам, у нас появится ее аналог, заявил РИА Новости президент Общенационального... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:54
2022-04-27T16:54
туризм
новости - туризм
всемирная туристская организация
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Выход России из Всемирной туристской организации ничем не грозит путешественникам, у нас появится ее аналог, заявил РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков."Помощь они нашим туристам не предоставляли, вывоз не обеспечивали и защиту наших граждан не осуществляли за рубежом. Потеряем только имиджевую составляющую и не получим часть методологии развития мирового туризма", — пояснил Волков.Он отметил, что ОСИГ предложил создать ассоциацию по аналогии с БРИКС, которая включит все государства, куда доступны поездки для граждан России. На ее площадке планируется оказывать поддержку путешественникам, решать вопросы правового и транспортного характера."Мы хотим вовлечь в работу азиатские, африканские, южно-американские регионы, Ближний Восток. Предлагается назвать организацию — Всемирная ассоциация туризма и индустрии гостеприимства", — добавил Волков.Всемирная туристская организация в среду подтвердила, что Россия объявила о намерении выйти из нее. Как сообщили РИА Новости источники в отрасли, членский взнос РФ составлял около 250 тысяч евро в год.Всемирная туристская организация — специализированное учреждение ООН, отвечающее за продвижение ответственного, устойчивого и общедоступного туризма. В ее состав входят 157 стран, шесть территорий, два постоянных наблюдателя и более 500 присоединившихся членов.
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новости - туризм, всемирная туристская организация, россия, брикс, туризм, оон, туристы
16:54 27.04.2022
 
В России планируют создать аналог Всемирной туристской организации

В России планируют создать Всемирную ассоциацию туризма и индустрии гостеприимства

© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comВыдача оформленных путевок в туристическом агентстве
Выдача оформленных путевок в туристическом агентстве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Выход России из Всемирной туристской организации ничем не грозит путешественникам, у нас появится ее аналог, заявил РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.
"Помощь они нашим туристам не предоставляли, вывоз не обеспечивали и защиту наших граждан не осуществляли за рубежом. Потеряем только имиджевую составляющую и не получим часть методологии развития мирового туризма", — пояснил Волков.
Он отметил, что ОСИГ предложил создать ассоциацию по аналогии с БРИКС, которая включит все государства, куда доступны поездки для граждан России. На ее площадке планируется оказывать поддержку путешественникам, решать вопросы правового и транспортного характера.
"Мы хотим вовлечь в работу азиатские, африканские, южно-американские регионы, Ближний Восток. Предлагается назвать организацию — Всемирная ассоциация туризма и индустрии гостеприимства", — добавил Волков.
Всемирная туристская организация в среду подтвердила, что Россия объявила о намерении выйти из нее. Как сообщили РИА Новости источники в отрасли, членский взнос РФ составлял около 250 тысяч евро в год.
Всемирная туристская организация — специализированное учреждение ООН, отвечающее за продвижение ответственного, устойчивого и общедоступного туризма. В ее состав входят 157 стран, шесть территорий, два постоянных наблюдателя и более 500 присоединившихся членов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 14:08Туризм
В Кремле прокомментировали выход России из Всемирной туристской организации
 
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