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Россия выходит из состава Всемирной туристской организации, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220427/turizm-1785715449.html
Россия выходит из состава Всемирной туристской организации, пишут СМИ
Россия выходит из состава Всемирной туристской организации, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2022
Россия выходит из состава Всемирной туристской организации, пишут СМИ
Испанское агентство Efe со ссылкой на источники сообщает, что РФ выходит из состава Всемирной туристской организации (UNWTO) со штаб-квартирой в Мадриде. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:35
2022-04-27T12:49
туризм
новости - туризм
всемирная туристская организация
стефан дюжаррик
россия
гватемала (республика)
литва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Испанское агентство Efe со ссылкой на источники сообщает, что РФ выходит из состава Всемирной туристской организации (UNWTO) со штаб-квартирой в Мадриде.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил РИА Новости, что приостановка членства России во Всемирной туристской организации (UNWTO) может создать пагубный прецедент.Исполнительный совет Всемирной туристской организации ранее провел первое в истории заседание, на котором обсуждал предложение о приостановке членства России, инициаторами которого выступили Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина. Проведение внеочередной генассамблеи поддержали 72% участников заседания.
https://ria.ru/20220420/turizm-1784488539.html
россия
гватемала (республика)
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новости - туризм, всемирная туристская организация, стефан дюжаррик, россия, гватемала (республика), литва
12:35 27.04.2022 (обновлено: 12:49 27.04.2022)
 
Россия выходит из состава Всемирной туристской организации, пишут СМИ

Efe: Россия выходит из состава Всемирной туристской организации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШарм-эль-Шейх
Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Испанское агентство Efe со ссылкой на источники сообщает, что РФ выходит из состава Всемирной туристской организации (UNWTO) со штаб-квартирой в Мадриде.
"Россия объявила о выходе из Всемирной туристской организации", - говорится в сообщении агентства.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил РИА Новости, что приостановка членства России во Всемирной туристской организации (UNWTO) может создать пагубный прецедент.
Исполнительный совет Всемирной туристской организации ранее провел первое в истории заседание, на котором обсуждал предложение о приостановке членства России, инициаторами которого выступили Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина. Проведение внеочередной генассамблеи поддержали 72% участников заседания.
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ТуризмНовости - ТуризмВсемирная туристская организацияСтефан ДюжаррикРоссияГватемала (республика)Литва
 
 
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