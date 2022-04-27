В Крыму ждут аналогичный прошлогоднему туристический поток летом
Крымский министр Волченко: турпоток на полуостров летом будет аналогичен прошлогоднему
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТуристы на территории Генуэзской крепости в Судаке
Туристы на территории Генуэзской крепости в Судаке. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Туристический поток в Крым летом будет на уровне прошлогоднего, сезон ожидается напряженный и хороший, сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Загрузка в средствах размещения летом 2022 года не отличается от загрузки на это же время в 2021 году, поэтому мы ждем, с некоторыми особенностями, но достаточно серьезный, напряженный и хороший сезон", — сказал РИА Новости Волченко.
По его словам, власти Крыма занимаются актуальными задачами для приема большого количества туристов в высокий сезон.
"Наша задача — обеспечить адекватность ценообразования, совпадение цены и качества, благоустройство городов, наличие парковочных мест, внутреннюю транспортную логистику — то есть это то, чему сейчас уделяется наибольшее внимание министерства и правительства в целом. Глава республики акцент на этом делает постоянно", — сказал Волченко.
Ранее министр отметил, что отели Крыма в период майских праздников забронированы на 40-60%, но их загрузка постепенно растет. Временное отсутствие авиасообщения в Крым компенсируется железнодорожным и автомобильным сообщением, отметил министр.
Туристический поток в Крым по итогам 2021 года достиг 9,5 миллиона туристов, сообщили ранее власти региона.
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