https://ria.ru/20220427/turizm-1785657054.html

В Крыму ждут аналогичный прошлогоднему туристический поток летом

В Крыму ждут аналогичный прошлогоднему туристический поток летом - РИА Новости, 27.04.2022

В Крыму ждут аналогичный прошлогоднему туристический поток летом

Туристический поток в Крым летом будет на уровне прошлогоднего, сезон ожидается напряженный и хороший, сказал министр курортов и туризма республики Вадим... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T07:51

2022-04-27T07:51

2022-04-27T07:51

туризм

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Туристический поток в Крым летом будет на уровне прошлогоднего, сезон ожидается напряженный и хороший, сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.По его словам, власти Крыма занимаются актуальными задачами для приема большого количества туристов в высокий сезон.Ранее министр отметил, что отели Крыма в период майских праздников забронированы на 40-60%, но их загрузка постепенно растет. Временное отсутствие авиасообщения в Крым компенсируется железнодорожным и автомобильным сообщением, отметил министр.Туристический поток в Крым по итогам 2021 года достиг 9,5 миллиона туристов, сообщили ранее власти региона.

https://ria.ru/20181107/1532232582.html

республика крым

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республика крым, общество