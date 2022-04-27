Рейтинг@Mail.ru
Собянин заявил об огромном дефиците работников в торговле - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/torgovlya-1785835343.html
Собянин заявил об огромном дефиците работников в торговле
Собянин заявил об огромном дефиците работников в торговле - РИА Новости, 27.04.2022
Собянин заявил об огромном дефиците работников в торговле
В сфере торговли наблюдается огромный дефицит работников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T21:47
2022-04-27T21:47
москва
сергей собянин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761833783_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_c4b19a321a898d821c4ef0448f08f3c0.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В сфере торговли наблюдается огромный дефицит работников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Он отметил, что большая часть из тех работников, которые находятся в простое из-за ухода зарубежных компаний, работали в сфере торговли."Большинство иностранных предприятий находится во временном простое, скорее всего, большинство этих предприятий закроется. Но ничего страшного в этом нет, большинство работников таких предприятий занято в торговле. Сегодня в торговле огромный дефицит работников. Мы понимаем, что они найдут себе работу без проблем", - заявил Собянин в ходе прямого эфира на ТВЦ.
https://ria.ru/20220403/tovary-1781283969.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ангелина Орехова
Ангелина Орехова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761833783_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_9af017626993103de2ffb6ae99a772d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, общество
21:47 27.04.2022
 
Собянин заявил об огромном дефиците работников в торговле

Мэр Москвы Собянин: у нас сегодня в торговле огромный дефицит работников

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В сфере торговли наблюдается огромный дефицит работников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что большая часть из тех работников, которые находятся в простое из-за ухода зарубежных компаний, работали в сфере торговли.
"Большинство иностранных предприятий находится во временном простое, скорее всего, большинство этих предприятий закроется. Но ничего страшного в этом нет, большинство работников таких предприятий занято в торговле. Сегодня в торговле огромный дефицит работников. Мы понимаем, что они найдут себе работу без проблем", - заявил Собянин в ходе прямого эфира на ТВЦ.
Владивостокский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 08:00
Торговля в блокаде. Как повезут зарубежные товары в Россию
 
МоскваСергей СобянинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала