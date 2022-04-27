https://ria.ru/20220427/torgovlya-1785835343.html

Собянин заявил об огромном дефиците работников в торговле

Собянин заявил об огромном дефиците работников в торговле - РИА Новости, 27.04.2022

Собянин заявил об огромном дефиците работников в торговле

В сфере торговли наблюдается огромный дефицит работников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T21:47

2022-04-27T21:47

2022-04-27T21:47

москва

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В сфере торговли наблюдается огромный дефицит работников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Он отметил, что большая часть из тех работников, которые находятся в простое из-за ухода зарубежных компаний, работали в сфере торговли."Большинство иностранных предприятий находится во временном простое, скорее всего, большинство этих предприятий закроется. Но ничего страшного в этом нет, большинство работников таких предприятий занято в торговле. Сегодня в торговле огромный дефицит работников. Мы понимаем, что они найдут себе работу без проблем", - заявил Собянин в ходе прямого эфира на ТВЦ.

https://ria.ru/20220403/tovary-1781283969.html

москва

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

москва, сергей собянин, общество