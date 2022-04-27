https://ria.ru/20220427/torgovlya-1785835343.html
Собянин заявил об огромном дефиците работников в торговле
Собянин заявил об огромном дефиците работников в торговле - РИА Новости, 27.04.2022
Собянин заявил об огромном дефиците работников в торговле
В сфере торговли наблюдается огромный дефицит работников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T21:47
2022-04-27T21:47
2022-04-27T21:47
москва
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В сфере торговли наблюдается огромный дефицит работников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Он отметил, что большая часть из тех работников, которые находятся в простое из-за ухода зарубежных компаний, работали в сфере торговли."Большинство иностранных предприятий находится во временном простое, скорее всего, большинство этих предприятий закроется. Но ничего страшного в этом нет, большинство работников таких предприятий занято в торговле. Сегодня в торговле огромный дефицит работников. Мы понимаем, что они найдут себе работу без проблем", - заявил Собянин в ходе прямого эфира на ТВЦ.
https://ria.ru/20220403/tovary-1781283969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, общество
Собянин заявил об огромном дефиците работников в торговле
Мэр Москвы Собянин: у нас сегодня в торговле огромный дефицит работников
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
В сфере торговли наблюдается огромный дефицит работников, сообщил
мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что большая часть из тех работников, которые находятся в простое из-за ухода зарубежных компаний, работали в сфере торговли.
"Большинство иностранных предприятий находится во временном простое, скорее всего, большинство этих предприятий закроется. Но ничего страшного в этом нет, большинство работников таких предприятий занято в торговле. Сегодня в торговле огромный дефицит работников. Мы понимаем, что они найдут себе работу без проблем", - заявил Собянин в ходе прямого эфира на ТВЦ.