https://ria.ru/20220427/suverenitet-1785658785.html

Матвиенко призвала объединить усилия для сохранения суверенитета России

Матвиенко призвала объединить усилия для сохранения суверенитета России - РИА Новости, 27.04.2022

Матвиенко призвала объединить усилия для сохранения суверенитета России

В условиях внешних угроз все ветви власти в России должны объединить усилия для оперативного реагирования на вызовы времени и сохранение суверенитета России,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T08:15

2022-04-27T08:15

2022-04-27T08:15

здоровье - общество

россия

общество

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В условиях внешних угроз все ветви власти в России должны объединить усилия для оперативного реагирования на вызовы времени и сохранение суверенитета России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Сегодня в связи с внешними угрозами необходимо объединить усилия всех ветвей власти для оперативного реагирования на вызовы времени, принятия взвешенных решений, направленных на сохранение суверенитета России, сбережение народа", - говорится в ее поздравлении по случаю отмечаемого 27 апреля Днем российского парламентаризма.Спикер отметила, что в XXI веке мир претерпел глобальные изменения, стал цифровым и высокотехнологичным, но менее дружелюбным и безопасным. При этом, по ее словам, российские парламентарии многое делают для защиты национальных интересов и конституционных прав граждан, укрепления и стабилизации экономики, улучшения качества жизни людей."Уверена, что и в дальнейшем совместная работа российских законодателей будет конструктивной и плодотворной", - подчеркнула Матвиенко.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, россия, общество, санкции в отношении россии