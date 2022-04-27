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Матвиенко призвала объединить усилия для сохранения суверенитета России - РИА Новости, 27.04.2022
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Матвиенко призвала объединить усилия для сохранения суверенитета России
Матвиенко призвала объединить усилия для сохранения суверенитета России - РИА Новости, 27.04.2022
Матвиенко призвала объединить усилия для сохранения суверенитета России
В условиях внешних угроз все ветви власти в России должны объединить усилия для оперативного реагирования на вызовы времени и сохранение суверенитета России,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T08:15
2022-04-27T08:15
здоровье - общество
россия
общество
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В условиях внешних угроз все ветви власти в России должны объединить усилия для оперативного реагирования на вызовы времени и сохранение суверенитета России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Сегодня в связи с внешними угрозами необходимо объединить усилия всех ветвей власти для оперативного реагирования на вызовы времени, принятия взвешенных решений, направленных на сохранение суверенитета России, сбережение народа", - говорится в ее поздравлении по случаю отмечаемого 27 апреля Днем российского парламентаризма.Спикер отметила, что в XXI веке мир претерпел глобальные изменения, стал цифровым и высокотехнологичным, но менее дружелюбным и безопасным. При этом, по ее словам, российские парламентарии многое делают для защиты национальных интересов и конституционных прав граждан, укрепления и стабилизации экономики, улучшения качества жизни людей."Уверена, что и в дальнейшем совместная работа российских законодателей будет конструктивной и плодотворной", - подчеркнула Матвиенко.
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здоровье - общество, россия, общество, санкции в отношении россии
08:15 27.04.2022
 
Матвиенко призвала объединить усилия для сохранения суверенитета России

Матвиенко призвала ветви власти объединить усилия для сохранения суверенитета России

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В условиях внешних угроз все ветви власти в России должны объединить усилия для оперативного реагирования на вызовы времени и сохранение суверенитета России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сегодня в связи с внешними угрозами необходимо объединить усилия всех ветвей власти для оперативного реагирования на вызовы времени, принятия взвешенных решений, направленных на сохранение суверенитета России, сбережение народа", - говорится в ее поздравлении по случаю отмечаемого 27 апреля Днем российского парламентаризма.
Спикер отметила, что в XXI веке мир претерпел глобальные изменения, стал цифровым и высокотехнологичным, но менее дружелюбным и безопасным. При этом, по ее словам, российские парламентарии многое делают для защиты национальных интересов и конституционных прав граждан, укрепления и стабилизации экономики, улучшения качества жизни людей.
"Уверена, что и в дальнейшем совместная работа российских законодателей будет конструктивной и плодотворной", - подчеркнула Матвиенко.
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