https://ria.ru/20220427/stroyka-1785762600.html

В Липецкой области в 2022 году построят десять объектов здравоохранения

В Липецкой области в 2022 году построят десять объектов здравоохранения - РИА Новости, 27.04.2022

В Липецкой области в 2022 году построят десять объектов здравоохранения

Десять медицинских учреждений построят в 2022 году в Липецкой области, всего до конца 2024 года в эксплуатацию введут более 25 новых объектов здравоохранения,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:26

2022-04-27T15:26

2022-04-27T15:26

липецкая область

липецк

елецкий район

здоровье - общество

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ЛИПЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Десять медицинских учреждений построят в 2022 году в Липецкой области, всего до конца 2024 года в эксплуатацию введут более 25 новых объектов здравоохранения, сообщил глава региональной администрации Игорь Артамонов.Он уточнил, что медучреждения возводятся в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" нацпроекта "Здравоохранение". Средства на финансирование выделяются из бюджетов всех уровней, большая часть – из федерального.По словам Артамонова, в этом году основное строительство ведется в муниципальных районах области. В райцентре Чаплыгин завершается возведение детской поликлиники и женской консультации. В двух селах Липецкого и Елецкого районов введут в эксплуатацию отделения врачей общей практики, еще в четырех селах области появятся новые фельдшерско-акушерских пункты. В Липецке до конца этого года закончится строительство корпуса областного онкологического диспансера и новой детской поликлиники. В конце 2023 года заработает стационарно-поликлинический корпус Добровской центральной районной больницы.Глава региона добавил, что в ближайших планах у руководства области – строительство хирургического корпуса областной детской больницы. Уже разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы.Он также отметил, что в 2023 году в Липецке начнется строительство еще одной поликлиники для взрослых, а в 11 селах области построят новые фельдшерско-акушерские пункты. Вся необходимая подготовительная работа к реализации этих планов уже началась.

https://ria.ru/20220426/lipetsk-1785616276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, елецкий район, здоровье - общество