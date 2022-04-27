16:04 27.04.2022 (обновлено: 16:29 27.04.2022)
В Стаханове из-за украинского обстрела погиб ребенок
Генпрокуратура ЛНР сообщила о гибели ребенка из-за украинского обстрела Стаханова
Обстрел жилого сектора города Стаханов в ЛНР . Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 апр - РИА Новости. Ребенок погиб в результате обстрела Стаханова в Луганской народной республике со стороны украинских войск, заявила генпрокуратура ЛНР.
"В 14.20 (совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования Украины в очередной раз, с применениями РСЗО "Град", совершили обстрел города Стаханова, ЛНР, в результате которого погиб ребенок (девочка 10 лет), получил ранения мужчина, а также повреждено более 20 жилых домов", - говорится в заявлении генеральной прокуратуры республики журналистам.
По поручению генпрокуратуры на место обстрела выехали следователи. По результату проверки будет возбуждено уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.