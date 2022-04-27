https://ria.ru/20220427/stakhanov-1785772298.html

В Стаханове из-за украинского обстрела погиб ребенок

В Стаханове из-за украинского обстрела погиб ребенок - РИА Новости, 27.04.2022

В Стаханове из-за украинского обстрела погиб ребенок

Ребенок погиб в результате обстрела Стаханова в Луганской народной республике со стороны украинских войск, заявила генпрокуратура ЛНР. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:04

2022-04-27T16:04

2022-04-27T16:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

стаханов

луганская народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 27 апр - РИА Новости. Ребенок погиб в результате обстрела Стаханова в Луганской народной республике со стороны украинских войск, заявила генпрокуратура ЛНР."В 14.20 (совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования Украины в очередной раз, с применениями РСЗО "Град", совершили обстрел города Стаханова, ЛНР, в результате которого погиб ребенок (девочка 10 лет), получил ранения мужчина, а также повреждено более 20 жилых домов", - говорится в заявлении генеральной прокуратуры республики журналистам.По поручению генпрокуратуры на место обстрела выехали следователи. По результату проверки будет возбуждено уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/obstrely-1785115739.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

стаханов

луганская народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, стаханов, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр