https://ria.ru/20220427/spetsoperatsiya-1785824338.html

Российская армия уничтожила С-300 и более 200 украинских националистов

Российская армия уничтожила С-300 и более 200 украинских националистов - РИА Новости, 27.04.2022

Российская армия уничтожила С-300 и более 200 украинских националистов

Российские войска за сутки уничтожили 38 военных объектов Украины, а также более 200 украинских националистов, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T19:42

2022-04-27T19:42

2022-04-27T20:07

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили 38 военных объектов Украины, а также более 200 украинских националистов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них семь пунктов управления, два зенитных ракетных комплекса — один С-300 в районе Николаевки и один "Оса АКМ" в районе Великая Камышеваха, два укрепрайона, а также 27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники", — сказал генерал.Он добавил, что были "уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей"."Подразделениями артиллерии в течение дня выполнены 309 огневых задач. Поражены: 14 пунктов управления, 292 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районах Червоное и Ильичевка Харьковской области", — заявил Конашенков.Помимо этого, российская армия за сутки нанесла 17 ударов высокоточными ракетами по украинским военным объектам, в результате которых были поражены в том числе два командных пункта и 15 районов скопления солдат и военной техники.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, игорь конашенков, харьковская область