19:42 27.04.2022 (обновлено: 20:07 27.04.2022)
Российская армия уничтожила С-300 и более 200 украинских националистов
Вооруженные силы России уничтожили С-300 и более 210 украинских националистов
Военнослужащий ВС РФ на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили 38 военных объектов Украины, а также более 200 украинских националистов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них семь пунктов управления, два зенитных ракетных комплекса — один С-300 в районе Николаевки и один "Оса АКМ" в районе Великая Камышеваха, два укрепрайона, а также 27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники", — сказал генерал.
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Он добавил, что были "уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей".
"Подразделениями артиллерии в течение дня выполнены 309 огневых задач. Поражены: 14 пунктов управления, 292 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районах Червоное и Ильичевка Харьковской области", — заявил Конашенков.
Помимо этого, российская армия за сутки нанесла 17 ударов высокоточными ракетами по украинским военным объектам, в результате которых были поражены в том числе два командных пункта и 15 районов скопления солдат и военной техники.
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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