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Российская армия уничтожила С-300 и более 200 украинских националистов - РИА Новости, 27.04.2022
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Российская армия уничтожила С-300 и более 200 украинских националистов
Российская армия уничтожила С-300 и более 200 украинских националистов - РИА Новости, 27.04.2022
Российская армия уничтожила С-300 и более 200 украинских националистов
Российские войска за сутки уничтожили 38 военных объектов Украины, а также более 200 украинских националистов, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T19:42
2022-04-27T20:07
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
игорь конашенков
харьковская область
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили 38 военных объектов Украины, а также более 200 украинских националистов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них семь пунктов управления, два зенитных ракетных комплекса — один С-300 в районе Николаевки и один "Оса АКМ" в районе Великая Камышеваха, два укрепрайона, а также 27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники", — сказал генерал.Он добавил, что были "уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей"."Подразделениями артиллерии в течение дня выполнены 309 огневых задач. Поражены: 14 пунктов управления, 292 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районах Червоное и Ильичевка Харьковской области", — заявил Конашенков.Помимо этого, российская армия за сутки нанесла 17 ударов высокоточными ракетами по украинским военным объектам, в результате которых были поражены в том числе два командных пункта и 15 районов скопления солдат и военной техники.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, игорь конашенков, харьковская область
19:42 27.04.2022 (обновлено: 20:07 27.04.2022)
 
Российская армия уничтожила С-300 и более 200 украинских националистов

Вооруженные силы России уничтожили С-300 и более 210 украинских националистов

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на Украине
Военнослужащий ВС РФ на Украине - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Военнослужащий ВС РФ на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили 38 военных объектов Украины, а также более 200 украинских националистов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них семь пунктов управления, два зенитных ракетных комплекса — один С-300 в районе Николаевки и один "Оса АКМ" в районе Великая Камышеваха, два укрепрайона, а также 27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники", — сказал генерал.
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Он добавил, что были "уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей".
"Подразделениями артиллерии в течение дня выполнены 309 огневых задач. Поражены: 14 пунктов управления, 292 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районах Червоное и Ильичевка Харьковской области", — заявил Конашенков.
Помимо этого, российская армия за сутки нанесла 17 ударов высокоточными ракетами по украинским военным объектам, в результате которых были поражены в том числе два командных пункта и 15 районов скопления солдат и военной техники.
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВ миреИгорь КонашенковХарьковская область
 
 
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