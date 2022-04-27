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Москва пытается ускорить программу реновации, заявил Собянин - РИА Новости, 27.04.2022
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Москва пытается ускорить программу реновации, заявил Собянин
Москва пытается ускорить программу реновации, заявил Собянин - РИА Новости, 27.04.2022
Москва пытается ускорить программу реновации, заявил Собянин
Речи о приостановке программы реновации в Москве не идет, наоборот, хотелось бы ее ускорить, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе прямого эфира на ТВЦ. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T22:31
2022-04-27T22:31
общество
жилье
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Речи о приостановке программы реновации в Москве не идет, наоборот, хотелось бы ее ускорить, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе прямого эфира на ТВЦ."Наверное, есть вопрос, будет ли она (программа реновации - ред.) продолжена или нет, но больше всего вопросов задают, чтобы ускорить программу реновации, чтобы больше, как можно быстрее, и больше людей могло переехать, чтобы больше строилось домов, чтобы было больше квартир. Все будет реализовываться по плану, и будем пытаться даже ускорить", - сказал Собянин.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Территорию вокруг новостроек благоустраивают, а в районах появляются объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школы, поликлиники, культурные центры и другие учреждения.
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общество, жилье, москва, сергей собянин
22:31 27.04.2022
 
Москва пытается ускорить программу реновации, заявил Собянин

Мэр Собянин заявил, что Москва пытается ускорить программу реновации

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДом, введенный по программе реновации жилищного фонда
Дом, введенный по программе реновации жилищного фонда - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Дом, введенный по программе реновации жилищного фонда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Речи о приостановке программы реновации в Москве не идет, наоборот, хотелось бы ее ускорить, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе прямого эфира на ТВЦ.
"Наверное, есть вопрос, будет ли она (программа реновации - ред.) продолжена или нет, но больше всего вопросов задают, чтобы ускорить программу реновации, чтобы больше, как можно быстрее, и больше людей могло переехать, чтобы больше строилось домов, чтобы было больше квартир. Все будет реализовываться по плану, и будем пытаться даже ускорить", - сказал Собянин.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Территорию вокруг новостроек благоустраивают, а в районах появляются объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школы, поликлиники, культурные центры и другие учреждения.
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