https://ria.ru/20220427/sobyanin-1785840216.html
Москва пытается ускорить программу реновации, заявил Собянин
Москва пытается ускорить программу реновации, заявил Собянин - РИА Новости, 27.04.2022
Москва пытается ускорить программу реновации, заявил Собянин
Речи о приостановке программы реновации в Москве не идет, наоборот, хотелось бы ее ускорить, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе прямого эфира на ТВЦ. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T22:31
2022-04-27T22:31
2022-04-27T22:31
общество
жилье
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Речи о приостановке программы реновации в Москве не идет, наоборот, хотелось бы ее ускорить, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе прямого эфира на ТВЦ."Наверное, есть вопрос, будет ли она (программа реновации - ред.) продолжена или нет, но больше всего вопросов задают, чтобы ускорить программу реновации, чтобы больше, как можно быстрее, и больше людей могло переехать, чтобы больше строилось домов, чтобы было больше квартир. Все будет реализовываться по плану, и будем пытаться даже ускорить", - сказал Собянин.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Территорию вокруг новостроек благоустраивают, а в районах появляются объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школы, поликлиники, культурные центры и другие учреждения.
https://realty.ria.ru/20220426/renovatsii-1785550246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жилье, москва, сергей собянин
Москва пытается ускорить программу реновации, заявил Собянин
Мэр Собянин заявил, что Москва пытается ускорить программу реновации
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Речи о приостановке программы реновации в Москве не идет, наоборот, хотелось бы ее ускорить, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе прямого эфира на ТВЦ
.
"Наверное, есть вопрос, будет ли она (программа реновации - ред.) продолжена или нет, но больше всего вопросов задают, чтобы ускорить программу реновации, чтобы больше, как можно быстрее, и больше людей могло переехать, чтобы больше строилось домов, чтобы было больше квартир. Все будет реализовываться по плану, и будем пытаться даже ускорить", - сказал Собянин.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Территорию вокруг новостроек благоустраивают, а в районах появляются объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школы, поликлиники, культурные центры и другие учреждения.