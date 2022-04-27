Москва обладает огромным трудовым потенциалом, заявил Собянин
Мэр Собянин заявил, что Москва обладает огромным трудовым потенциалом
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Несмотря на угрозу увольнения сотрудников конкретных предприятий, Москва обладает огромным трудовым потенциалом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе прямого эфира на ТВЦ.
"Сегодня больше шума из ничего, но есть проблемы, есть конкретные предприятия, где работники находятся под риском увольнения, но Москва - большая, с огромным трудовым потенциалом. Сегодня безработица зарегистрирована 0,4%. Ни один город мира таким похвастаться не может", - заявил Собянин.
От 10 до 15% людей, которые потеряют работу из-за ситуации с санкциями, придется вручную переобучать, направлять, трудоустраивать, сообщил Сергей Собянин.
"Мы оцениваем, что процентами, может, 10-15 от этого количества работников придется заниматься вручную, переобучать, направлять, трудоустраивать, а все остальное делается в рамках корпоративных процедур", - сказал Собянин.
По его словам, город работает с компаниями, части сотрудников придется перепрофилироваться, но и такие программы уже существуют.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.