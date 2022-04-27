https://ria.ru/20220427/sobyanin-1785839620.html

Москва обладает огромным трудовым потенциалом, заявил Собянин

Москва обладает огромным трудовым потенциалом, заявил Собянин - РИА Новости, 27.04.2022

Москва обладает огромным трудовым потенциалом, заявил Собянин

Несмотря на угрозу увольнения сотрудников конкретных предприятий, Москва обладает огромным трудовым потенциалом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T22:29

2022-04-27T22:29

2022-04-27T22:29

экономика

москва

россия

сергей собянин

санкции в отношении россии

украина

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Несмотря на угрозу увольнения сотрудников конкретных предприятий, Москва обладает огромным трудовым потенциалом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе прямого эфира на ТВЦ.От 10 до 15% людей, которые потеряют работу из-за ситуации с санкциями, придется вручную переобучать, направлять, трудоустраивать, сообщил Сергей Собянин."Мы оцениваем, что процентами, может, 10-15 от этого количества работников придется заниматься вручную, переобучать, направлять, трудоустраивать, а все остальное делается в рамках корпоративных процедур", - сказал Собянин.По его словам, город работает с компаниями, части сотрудников придется перепрофилироваться, но и такие программы уже существуют.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

москва

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, москва, россия, сергей собянин, санкции в отношении россии, украина