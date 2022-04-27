https://ria.ru/20220427/sobyanin-1785830678.html

Запад не смог обвалить экономику России, заявил Собянин

Запад не смог обвалить экономику России, заявил Собянин - РИА Новости, 27.04.2022

Запад не смог обвалить экономику России, заявил Собянин

Те, кто планировал санкции против Москвы и России, думали, что наступит коллапс, а мы выстояли и спокойно работаем, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T20:56

2022-04-27T20:56

2022-04-27T22:02

экономика

москва

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90456/85/904568540_0:125:1345:882_1920x0_80_0_0_214e17ff953ef2e4bb3541c4583384c0.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Те, кто планировал санкции против Москвы и России, думали, что наступит коллапс, а мы выстояли и спокойно работаем, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.Несмотря ни на какие проблемы, Москва не отменяет свои программы, идет своим путем, и это залог победы, город станет еще сильнее, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Мы, выбрав стратегию развития города, реализуем системные проекты и не отменяем, несмотря ни на какие проблемы, несмотря ни на какие санкции, несмотря ни на какие сложности, мы идем своим путем, и это залог победы. Причем победы не сиюминутной, а долгосрочной, стратегической. Москва после этого будет еще сильнее", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

https://ria.ru/20220424/britaniya-1785212311.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, москва, сергей собянин