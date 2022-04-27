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Запад не смог обвалить экономику России, заявил Собянин
Запад не смог обвалить экономику России, заявил Собянин - РИА Новости, 27.04.2022
Запад не смог обвалить экономику России, заявил Собянин
Те, кто планировал санкции против Москвы и России, думали, что наступит коллапс, а мы выстояли и спокойно работаем, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T20:56
2022-04-27T20:56
2022-04-27T22:02
экономика
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Те, кто планировал санкции против Москвы и России, думали, что наступит коллапс, а мы выстояли и спокойно работаем, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.Несмотря ни на какие проблемы, Москва не отменяет свои программы, идет своим путем, и это залог победы, город станет еще сильнее, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Мы, выбрав стратегию развития города, реализуем системные проекты и не отменяем, несмотря ни на какие проблемы, несмотря ни на какие санкции, несмотря ни на какие сложности, мы идем своим путем, и это залог победы. Причем победы не сиюминутной, а долгосрочной, стратегической. Москва после этого будет еще сильнее", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, москва, сергей собянин
20:56 27.04.2022 (обновлено: 22:02 27.04.2022)
Запад не смог обвалить экономику России, заявил Собянин
Собянин: те, кто планировал санкции, думали, что наступит коллапс, а мы выстояли
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Те, кто планировал санкции против Москвы и России, думали, что наступит коллапс, а мы выстояли и спокойно работаем, заявил
мэр Москвы Сергей Собянин.
"Ситуация, конечно, непростая, те, кто планировал и реализует санкции против нашей страны, Москвы
, надеялись, что мы просто этого не выдержим, и курс обвалится валют, и предприятия остановятся, и полки магазинов будут пустые, и вообще наступит полный коллапс... Оказалось, к большому сожалению тех, кто планировал эти санкции, всё не так. Мы выстояли и нормально спокойно работаем", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
Несмотря ни на какие проблемы, Москва не отменяет свои программы, идет своим путем, и это залог победы, город станет еще сильнее, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы, выбрав стратегию развития города, реализуем системные проекты и не отменяем, несмотря ни на какие проблемы, несмотря ни на какие санкции, несмотря ни на какие сложности, мы идем своим путем, и это залог победы. Причем победы не сиюминутной, а долгосрочной, стратегической. Москва после этого будет еще сильнее", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.