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Бастрыкину доложили о причастности Пентагона к биолабораториям на Украине - РИА Новости, 27.04.2022
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Бастрыкину доложили о причастности Пентагона к биолабораториям на Украине
Бастрыкину доложили о причастности Пентагона к биолабораториям на Украине - РИА Новости, 27.04.2022
Бастрыкину доложили о причастности Пентагона к биолабораториям на Украине
Председателю СК России Александру Бастрыкину в Луганске доложили о расследовании по разработкам биооружия США, анализ документов позволил определить причастных, РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:03
2022-04-27T15:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
украина
сша
министерство обороны сша
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Председателю СК России Александру Бастрыкину в Луганске доложили о расследовании по разработкам биооружия США, анализ документов позволил определить причастных, связанных с Пентагоном, сообщает ведомство."Бастрыкину доложено о расследовании обстоятельств ведения на территории Украины научных разработок по созданию элементов биологического оружия, их финансирования зарубежными государствами, в частности, США. Анализ полученных документов позволил четко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков", - говорится в сообщении на сайте СК.
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в мире, признание днр и лнр в россии, украина, сша, министерство обороны сша, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр
15:03 27.04.2022 (обновлено: 15:09 27.04.2022)
 
Бастрыкину доложили о причастности Пентагона к биолабораториям на Украине

Бастрыкину доложили о расследовании по разработкам биооружия США на Украине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПробирки
Пробирки - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Председателю СК России Александру Бастрыкину в Луганске доложили о расследовании по разработкам биооружия США, анализ документов позволил определить причастных, связанных с Пентагоном, сообщает ведомство.
"Бастрыкину доложено о расследовании обстоятельств ведения на территории Украины научных разработок по созданию элементов биологического оружия, их финансирования зарубежными государствами, в частности, США. Анализ полученных документов позволил четко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков", - говорится в сообщении на сайте СК.
Медицинское НИИ инфекционных заболеваний армии США - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 03:33
Военный микробиолог рассказал, что искали США в биолабораториях на Украине
 
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