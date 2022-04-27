https://ria.ru/20220427/sk-1785755405.html
Бастрыкину доложили о причастности Пентагона к биолабораториям на Украине
Бастрыкину доложили о причастности Пентагона к биолабораториям на Украине - РИА Новости, 27.04.2022
Бастрыкину доложили о причастности Пентагона к биолабораториям на Украине
Председателю СК России Александру Бастрыкину в Луганске доложили о расследовании по разработкам биооружия США, анализ документов позволил определить причастных, РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:03
2022-04-27T15:03
2022-04-27T15:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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сша
министерство обороны сша
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Председателю СК России Александру Бастрыкину в Луганске доложили о расследовании по разработкам биооружия США, анализ документов позволил определить причастных, связанных с Пентагоном, сообщает ведомство."Бастрыкину доложено о расследовании обстоятельств ведения на территории Украины научных разработок по созданию элементов биологического оружия, их финансирования зарубежными государствами, в частности, США. Анализ полученных документов позволил четко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков", - говорится в сообщении на сайте СК.
https://ria.ru/20220420/bioataki-1784402422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, украина, сша, министерство обороны сша, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр
15:03 27.04.2022 (обновлено: 15:09 27.04.2022)
Бастрыкину доложили о причастности Пентагона к биолабораториям на Украине
Бастрыкину доложили о расследовании по разработкам биооружия США на Украине