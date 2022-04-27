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Бастрыкину доложили о причастности Пентагона к биолабораториям на Украине

Бастрыкину доложили о причастности Пентагона к биолабораториям на Украине - РИА Новости, 27.04.2022

Бастрыкину доложили о причастности Пентагона к биолабораториям на Украине

Председателю СК России Александру Бастрыкину в Луганске доложили о расследовании по разработкам биооружия США, анализ документов позволил определить причастных, РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:03

2022-04-27T15:03

2022-04-27T15:09

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Председателю СК России Александру Бастрыкину в Луганске доложили о расследовании по разработкам биооружия США, анализ документов позволил определить причастных, связанных с Пентагоном, сообщает ведомство."Бастрыкину доложено о расследовании обстоятельств ведения на территории Украины научных разработок по созданию элементов биологического оружия, их финансирования зарубежными государствами, в частности, США. Анализ полученных документов позволил четко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков", - говорится в сообщении на сайте СК.

https://ria.ru/20220420/bioataki-1784402422.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, украина, сша, министерство обороны сша, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр