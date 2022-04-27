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МИД Франции назвал остановку поставок газа Россией шантажом - РИА Новости, 27.04.2022
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МИД Франции назвал остановку поставок газа Россией шантажом
МИД Франции назвал остановку поставок газа Россией шантажом - РИА Новости, 27.04.2022
МИД Франции назвал остановку поставок газа Россией шантажом
Франция считает шантажом действия России по поставкам газа, эта ситуация напоминает о необходимости снижения энергозависимости Европы от РФ, заявил... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T20:37
2022-04-27T20:37
франция
болгария
польша
газпром
евросоюз
в мире
россия
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ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Франция считает шантажом действия России по поставкам газа, эта ситуация напоминает о необходимости снижения энергозависимости Европы от РФ, заявил представитель французского внешнеполитического ведомства."Газпром" в среду утром сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, "Газпром" заявил, что сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.Он отметил, что Франция продолжает работать с партнерами по ЕС, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение и найти альтернативу российскому газу.
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франция, болгария, польша, газпром, евросоюз, в мире, россия
20:37 27.04.2022
 
МИД Франции назвал остановку поставок газа Россией шантажом

МИД Франции назвал остановку поставок газа Россией в Польшу и Болгарию шантажом

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Франция считает шантажом действия России по поставкам газа, эта ситуация напоминает о необходимости снижения энергозависимости Европы от РФ, заявил представитель французского внешнеполитического ведомства.
"Газпром" в среду утром сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, "Газпром" заявил, что сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.
"Франция полностью солидарна со своими европейскими партнерами перед лицом нового шантажа со стороны России в отношении поставок газа. Эта ситуация является напоминанием о необходимости укрепления европейской стратегической автономии и уменьшения нашей зависимости, особенно в области энергетики", - заявил представитель МИД Республики на брифинге в среду.
Он отметил, что Франция продолжает работать с партнерами по ЕС, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение и найти альтернативу российскому газу.
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