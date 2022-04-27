https://ria.ru/20220427/shantazh-1785829183.html

МИД Франции назвал остановку поставок газа Россией шантажом

МИД Франции назвал остановку поставок газа Россией шантажом - РИА Новости, 27.04.2022

МИД Франции назвал остановку поставок газа Россией шантажом

Франция считает шантажом действия России по поставкам газа, эта ситуация напоминает о необходимости снижения энергозависимости Европы от РФ, заявил... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T20:37

2022-04-27T20:37

2022-04-27T20:37

франция

болгария

польша

газпром

евросоюз

в мире

россия

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ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Франция считает шантажом действия России по поставкам газа, эта ситуация напоминает о необходимости снижения энергозависимости Европы от РФ, заявил представитель французского внешнеполитического ведомства."Газпром" в среду утром сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, "Газпром" заявил, что сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.Он отметил, что Франция продолжает работать с партнерами по ЕС, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение и найти альтернативу российскому газу.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

франция

болгария

польша

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

франция, болгария, польша, газпром, евросоюз, в мире, россия