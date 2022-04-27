12:29 27.04.2022 (обновлено: 13:20 27.04.2022)
Приостановка поставок газа не повлияет на Сербию, заявили в Белграде
Минэнерго Сербии: приостановка поставок газа в Болгарию и Польшу не повлияет на Белград
© AP Photo / Marko DrobnjakovicПервый участок газопровода "Южный поток" в 80 километрах к северу от столицы Сербии Белграда
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Первый участок газопровода "Южный поток" в 80 километрах к северу от столицы Сербии Белграда. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 апр – РИА Новости. Приостановка поставок газа из России в Болгарию и Польшу не влияет на Сербию, заявила вице-премьер и министр горного дела и энергетики энергетики Зорана Михайлович. Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.
"Приостановка российским "Газпромом" снабжения газом Польши и Болгарии, после того как эти две страны отказались оплачивать данный энергоноситель в рублях, не влияет на снабжение сербского рынка этим энергоносителем, Сербия получает газ по "Балканскому потоку" через Болгарию – транзитную страну", - приводит минэнерго Сербии заявление Михайлович.
Она также рассказала, что Белград рассматривает разные варианты обеспечения газом в случае, если произойдут перебои в снабжении. "Одна из них – использовать газ из подземного хранилища Банатски-Двор, где у нас его сейчас на 21 день в нашей части хранилища. В российской части – еще на 22 дня. Из этого хранилища ежедневно можно получать по 5 миллионов кубометров", - указал Михайлович и добавила, что существуют и экстренные планы по закупке объемов в хранилищах в Венгрии и есть мысли о "совместной закупке газа с Европой".
"Мы должны обеспечить энергетическую безопасность всеми способами, сейчас каждая страна заботится о себе сама. Когда будет завершен интерконнектор (соединительный газопровод с Болгарией – ред.) Ниш-Димтровград в сентябре следующего года, тогда точно сможем думать о договорах с другими поставщиками. Или получать сжиженный природный газ из Греции или природный из Азербайджана", - отметила глава минэнерго Сербии.
Нынешний договор Србиягаза с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".