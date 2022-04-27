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Санду заявила, что не может быть уверена на 100% в выводах по взрывам в ПМР - РИА Новости, 27.04.2022
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Санду заявила, что не может быть уверена на 100% в выводах по взрывам в ПМР
Санду заявила, что не может быть уверена на 100% в выводах по взрывам в ПМР - РИА Новости, 27.04.2022
Санду заявила, что не может быть уверена на 100% в выводах по взрывам в ПМР
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не может быть на 100% уверен в своих выводах о причинах взрывов в Приднестровье, поскольку молдавские... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T22:29
2022-04-27T22:29
в мире
молдавия
тирасполь
кишинев
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КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не может быть на 100% уверен в своих выводах о причинах взрывов в Приднестровье, поскольку молдавские спецорганы не могут участвовать в расследовании на левом берегу Днестра.Ранее Санду заявила, что за взрывами в Приднестровье может стоять внутренний конфликт групп интересов, одна из которых заинтересована в дестабилизации ситуации в регионе."У наших органов нет возможности попасть туда, провести расследование на месте. По данным, которые у нас есть, за этими взрывами стоят люди из приднестровского региона. Мы не можем быть уверены в этом на 100%, но это самое нормальное объяснение, на основе той информации, что у нас есть", - сказала Санду в эфире телеканала Jurnal TV.Она отметила, что у Тирасполя есть гораздо больше инструментов, чтобы собрать доказательства, поскольку в городе много камер видеонаблюдения.В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html
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в мире, молдавия, тирасполь, кишинев
22:29 27.04.2022
 
Санду заявила, что не может быть уверена на 100% в выводах по взрывам в ПМР

Президент Санду заявила, что не может быть уверена на 100% в выводах по взрывам в ПМР

© РИА Новости / Пресс-центр МВД ПМР / Перейти в фотобанкПоврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе
Поврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Пресс-центр МВД ПМР
Перейти в фотобанк
Поврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не может быть на 100% уверен в своих выводах о причинах взрывов в Приднестровье, поскольку молдавские спецорганы не могут участвовать в расследовании на левом берегу Днестра.
Ранее Санду заявила, что за взрывами в Приднестровье может стоять внутренний конфликт групп интересов, одна из которых заинтересована в дестабилизации ситуации в регионе.
Поврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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Приднестровье раздора: кто стоит за терактами в Тирасполе
"У наших органов нет возможности попасть туда, провести расследование на месте. По данным, которые у нас есть, за этими взрывами стоят люди из приднестровского региона. Мы не можем быть уверены в этом на 100%, но это самое нормальное объяснение, на основе той информации, что у нас есть", - сказала Санду в эфире телеканала Jurnal TV.
Она отметила, что у Тирасполя есть гораздо больше инструментов, чтобы собрать доказательства, поскольку в городе много камер видеонаблюдения.
В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.
В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
Пограничный переход Варница — Бендеры между Молдовой и Приднестровьем - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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Власти Молдавии исключили военное решение приднестровского вопроса
Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
 
В миреМолдавияТираспольКишинев
 
 
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