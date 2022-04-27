https://ria.ru/20220427/saktsii-1785726838.html

Россия ввела персональные санкции против 287 членов британского парламента

Россия ввела персональные санкции против 287 членов британского парламента - РИА Новости, 27.04.2022

Россия ввела персональные санкции против 287 членов британского парламента

Россия ввела персональные санкции против 287 членов Палаты общин британского парламента, сообщил МИД, опубликовав поименный список. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:15

2022-04-27T13:15

2022-04-27T14:03

россия

москва

в мире

лондон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

великобритания

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия ввела персональные санкции против 287 членов Палаты общин британского парламента, сообщил МИД, опубликовав поименный список.На Смоленской площади подчеркнули, что принятая мера — ответ на включение Лондоном 386 депутатов Госдумы в черный список Великобритании.Указано, что враждебная риторика и надуманные обвинения со стороны британских парламентариев не только продвигают курс Лондона на демонизацию России и ее международную изоляцию, но и используются для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества."С учетом ставки Лондона на последовательное усиление антироссийских санкций работа над ответными контрмерами, включающими расширение российского "стоп-листа", будет продолжена", — заключили в МИД.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Активы России на сумму около 300 миллиардов долларов оказались заморожены.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.По подсчетам Telegraph, из-за ограничительных мер против России одна лишь Британия потеряет более 6,2 миллиарда фунтов стерлингов (около 7,8 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20220426/tekhnologii-1785422387.html

https://ria.ru/20220425/arenda-1785353316.html

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москва

лондон

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, москва, в мире, лондон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания