https://ria.ru/20220427/rynki-1785842180.html
На освобожденных территориях Харьковской области появились стихийные рынки
На освобожденных территориях Харьковской области появились стихийные рынки - РИА Новости, 27.04.2022
На освобожденных территориях Харьковской области появились стихийные рынки
Жители освобожденных территорий Харьковской области организовывают стихийные продовольственные рынки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T23:07
2022-04-27T23:07
2022-04-27T23:07
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 27 апр - РИА Новости. Жители освобожденных территорий Харьковской области организовывают стихийные продовольственные рынки, передает корреспондент РИА Новости.Продукты и необходимые товары они привозят с российской стороны - пограничный переход открыт для провоза продуктов и работает в штатном режиме. В связи с отсутствием электричества ходовым товаром являются свечи. Также спросом пользуются детские товары, товары первой необходимости и лекарства.В местных магазинах и на рынках принимают российские рубли.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, харьковская область, ситуация в днр и лнр
На освобожденных территориях Харьковской области появились стихийные рынки
Жители освобожденных территорий Харьковской области организовывают стихийные рынки
ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 27 апр - РИА Новости. Жители освобожденных территорий Харьковской области организовывают стихийные продовольственные рынки, передает корреспондент РИА Новости.
Продукты и необходимые товары они привозят с российской стороны - пограничный переход открыт для провоза продуктов и работает в штатном режиме. В связи с отсутствием электричества ходовым товаром являются свечи. Также спросом пользуются детские товары, товары первой необходимости и лекарства.
В местных магазинах и на рынках принимают российские рубли.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.