https://ria.ru/20220427/rubezhnoe-1785728861.html

ВСУ не пытались остановить наступление в Рубежном, заявил помощник Кадырова

ВСУ не пытались остановить наступление в Рубежном, заявил помощник Кадырова - РИА Новости, 27.04.2022

ВСУ не пытались остановить наступление в Рубежном, заявил помощник Кадырова

Украинские войска, частично державшие под контролем город Рубежное в Донбассе, при решающем наступлении не пытались даже его остановить, рассказал журналистам... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:23

2022-04-27T13:23

2022-04-27T14:19

в мире

рубежное

луганская народная республика

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

россия

владимир путин

сергей лавров

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 27 апр - РИА Новости. Украинские войска, частично державшие под контролем город Рубежное в Донбассе, при решающем наступлении не пытались даже его остановить, рассказал журналистам помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.Ранее, 25 апреля, глава республики Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале о полном освобождении Рубежного."Провели совместное совещание (с командованием ЛНР - ред.) и приняли решение, что мы должны одним рывком отобрать у них (у украинских войск – ред.) всю территорию (города Рубежное – ред.). Спланировали, что начнем эту операцию в 4.00 утра (совпадает с московским). Спланировали, что все люди будут на позициях", - рассказал Алаудинов.Он уточнил, что наступление начали в четыре утра 24 апреля спецподразделение "Ахмат" и группы разведчиков Народной милиции ЛНР."В такое время мы в последнее время ничего не проводили, получилось, что в 5.00 мы оказались на их рубежах и заскочили в их траншеи и окопы… Пытались несколько точек сопротивляться, но задействованные группы шли настолько стремительно, что они даже не пытались нас остановить. Они даже не пытались бросить против нас что бы то ни было тяжелое (тяжелое вооружение – ред.)", - пояснил помощник главы Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220427/rubezhnoe-1785723289.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/flag-1784963415.html

рубежное

луганская народная республика

россия

донбасс

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Они даже не пытались нас остановить" – Апты Алаудинов о взятии Рубежного Украинские войска, частично державшие под контролем город Рубежное в Донбассе, при решающем наступлении не пытались даже его остановить, рассказал журналистам помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов. 2022-04-27T13:23 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, рубежное, луганская народная республика, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, россия, владимир путин, сергей лавров, донбасс