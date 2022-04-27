17:28 27.04.2022 (обновлено: 18:55 27.04.2022)
Росгвардейцы в Харьковской области захватили украинскую САУ
Росгвардейцы в Харьковской области уничтожили группу националистов и захватили САУ
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Спецназ Росгвардии захватил в Харьковской области самоходную артиллерийскую установку, замаскированную на боевой позиции, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в одном из населенных пунктов бойцы обнаружили вооруженную группу националистов и замаскированную САУ. Завязался бой, в результате которого противник был вынужден отойти.
"Благодаря профессионализму сотрудников Росгвардии боевая задача выполнена без потерь. В результате грамотных и слаженных действий росгвардейцы захватили 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2С3М "Акация", которая была готова к применению и направлена заряженным орудием в сторону боевых порядков российских войск", — говорится в заявлении.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Глава МИД Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.