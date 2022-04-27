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Росгвардейцы в Харьковской области захватили украинскую САУ - РИА Новости, 27.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/rosgvardiya-1785799834.html
Росгвардейцы в Харьковской области захватили украинскую САУ
Росгвардейцы в Харьковской области захватили украинскую САУ - РИА Новости, 27.04.2022
Росгвардейцы в Харьковской области захватили украинскую САУ
Спецназ Росгвардии захватил в Харьковской области самоходную артиллерийскую установку, замаскированную на боевой позиции, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T17:28
2022-04-27T18:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
харьковская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Спецназ Росгвардии захватил в Харьковской области самоходную артиллерийскую установку, замаскированную на боевой позиции, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что в одном из населенных пунктов бойцы обнаружили вооруженную группу националистов и замаскированную САУ. Завязался бой, в результате которого противник был вынужден отойти.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Глава МИД Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220425/politsiya-1785381036.html
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в мире, украина, харьковская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр
17:28 27.04.2022 (обновлено: 18:55 27.04.2022)
 
Росгвардейцы в Харьковской области захватили украинскую САУ

Росгвардейцы в Харьковской области уничтожили группу националистов и захватили САУ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Спецназ Росгвардии захватил в Харьковской области самоходную артиллерийскую установку, замаскированную на боевой позиции, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в одном из населенных пунктов бойцы обнаружили вооруженную группу националистов и замаскированную САУ. Завязался бой, в результате которого противник был вынужден отойти.
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"Благодаря профессионализму сотрудников Росгвардии боевая задача выполнена без потерь. В результате грамотных и слаженных действий росгвардейцы захватили 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2С3М "Акация", которая была готова к применению и направлена заряженным орудием в сторону боевых порядков российских войск", — говорится в заявлении.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Глава МИД Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаХарьковская областьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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