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Росгвардейцы в Харьковской области захватили украинскую САУ

Росгвардейцы в Харьковской области захватили украинскую САУ - РИА Новости, 27.04.2022

Росгвардейцы в Харьковской области захватили украинскую САУ

Спецназ Росгвардии захватил в Харьковской области самоходную артиллерийскую установку, замаскированную на боевой позиции, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:28

2022-04-27T17:28

2022-04-27T18:55

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Спецназ Росгвардии захватил в Харьковской области самоходную артиллерийскую установку, замаскированную на боевой позиции, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что в одном из населенных пунктов бойцы обнаружили вооруженную группу националистов и замаскированную САУ. Завязался бой, в результате которого противник был вынужден отойти.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Глава МИД Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220425/politsiya-1785381036.html

https://ria.ru/20220427/bespilotnik-1785650909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, харьковская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр