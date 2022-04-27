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Тревор Рид заявил, что не имеет жалоб к администрации российской колонии - РИА Новости, 27.04.2022
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Тревор Рид заявил, что не имеет жалоб к администрации российской колонии
Тревор Рид заявил, что не имеет жалоб к администрации российской колонии - РИА Новости, 27.04.2022
Тревор Рид заявил, что не имеет жалоб к администрации российской колонии
Американец Тревор Рид перед отправкой в США заявил, что у него нет жалоб к администрации российской колонии, где он отбывал наказание, кадры перед освобождением РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T19:59
2022-04-27T19:59
в мире
тревор рид
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Американец Тревор Рид перед отправкой в США заявил, что у него нет жалоб к администрации российской колонии, где он отбывал наказание, кадры перед освобождением гражданина США показал телеканал "Россия 1".Сотрудники колонии спросили американца, есть ли у него жалобы, и он по-русски ответил: "Нет". Сам Рид, как видно на кадрах, одет в куртку, похожую на ватник, и ушанку, в руках у него была сумка. После того, как он собрал все вещи, ему предложили "по-быстрому" покурить.
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в мире, тревор рид, сша, россия
19:59 27.04.2022
 
Тревор Рид заявил, что не имеет жалоб к администрации российской колонии

Тревор Рид перед отправкой в США заявил, что не имеет жалоб к администрации колонии

© АГН "Москва" / Андрей НикеричевТревор Рид
Тревор Рид - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Тревор Рид. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Американец Тревор Рид перед отправкой в США заявил, что у него нет жалоб к администрации российской колонии, где он отбывал наказание, кадры перед освобождением гражданина США показал телеканал "Россия 1".
Сотрудники колонии спросили американца, есть ли у него жалобы, и он по-русски ответил: "Нет". Сам Рид, как видно на кадрах, одет в куртку, похожую на ватник, и ушанку, в руках у него была сумка. После того, как он собрал все вещи, ему предложили "по-быстрому" покурить.
 
В миреТревор РидСШАРоссия
 
 
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