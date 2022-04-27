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Тревор Рид заявил, что не имеет жалоб к администрации российской колонии

Тревор Рид заявил, что не имеет жалоб к администрации российской колонии - РИА Новости, 27.04.2022

Тревор Рид заявил, что не имеет жалоб к администрации российской колонии

Американец Тревор Рид перед отправкой в США заявил, что у него нет жалоб к администрации российской колонии, где он отбывал наказание, кадры перед освобождением РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T19:59

2022-04-27T19:59

2022-04-27T19:59

в мире

тревор рид

сша

россия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Американец Тревор Рид перед отправкой в США заявил, что у него нет жалоб к администрации российской колонии, где он отбывал наказание, кадры перед освобождением гражданина США показал телеканал "Россия 1".Сотрудники колонии спросили американца, есть ли у него жалобы, и он по-русски ответил: "Нет". Сам Рид, как видно на кадрах, одет в куртку, похожую на ватник, и ушанку, в руках у него была сумка. После того, как он собрал все вещи, ему предложили "по-быстрому" покурить.

сша

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, тревор рид, сша, россия