РЭЦ: потенциал встреч на площадке Made in Russia превысил $30 млн

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские экспортеры при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) провели на стенде Made in Russia на выставке "Иннопром. Центральная Азия 2022", которая завершилась 27 апреля в Ташкенте, свыше 200 деловых встреч, общий экспортный потенциал которых оценивается в 30 миллионов долларов, сообщает РЭЦ."При участии РЭЦ для российских компаний была организована насыщенная деловая программа, включившая себя образовательную сессию "Клиентский путь экспортера", посещение крупных предприятий, b2b-переговоры и деловые встречи с профильными министерствами и ассоциациями. За три дня выставки на площадке Made in Russia предприниматели из России и Узбекистана провели более 200 деловых встреч, общий потенциал которых оценивается в 30 миллионов долларов", - говорится в сообщении.РЭЦ отмечает, что интерес к российской продукции проявили более 100 узбекских контрагентов, среди них частные компании, заводы, дистрибьютеры и дилеры из отраслей машиностроения, металлообработки, нефтеперерабатывающей промышленности, энергетической отрасли, ИТ, а также представители профильных министерств и ассоциаций Узбекистана.На площадке Made in Russia были подписаны несколько соглашений и меморандумов о сотрудничестве российских и узбекских компаний в области промышленной кооперации, внедрения цифровых систем безопасности движения железнодорожного транспорта и ресурсосберегающих комплексов, а также о сотрудничестве российских компаний с узбекскими ассоциациями по вопросам продвижения на рынок Узбекистана и реализации проектов по локализации производства и импортозамещению.Для российских компаний был организован выезд на производственные площадки двух крупных предприятий Узбекистана. Экспортеры смогли ознакомиться с производственным и технологическим процессом узбекских предприятий, получили информацию о возможностях локализации и организации совместного производства, встраивания в международные производственные цепочки, обсудили вопросы экспортно-импортной тематики."Активно развивающаяся экономика Узбекистана и стран Центральной Азии открывает хорошие перспективы и делает рынок региона привлекательным для российских экспортеров. Российские технологии и оборудование востребованы на этом рынке благодаря своей функциональности и высокому качеству, выгодной ценовой политике, гибким условиям поставок, учету специфики и потребностей местных покупателей, наличию сервисных центров и ряду других факторов", - отметили в РЭЦ.Выставка "Иннопром. Центральная Азия 2022" играет важную роль в укреплении и расширении сложившегося сотрудничества и двусторонней торговли между Россией и Узбекистаном, а также продвижении российского экспорта несырьевой высокотехнологичной продукции на рынок стран Центральной Азии, заключили в центре.

