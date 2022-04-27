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РЭЦ: потенциал встреч на площадке Made in Russia превысил $30 млн - РИА Новости, 27.04.2022
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РЭЦ: потенциал встреч на площадке Made in Russia превысил $30 млн
РЭЦ: потенциал встреч на площадке Made in Russia превысил $30 млн - РИА Новости, 27.04.2022
РЭЦ: потенциал встреч на площадке Made in Russia превысил $30 млн
Российские экспортеры при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) провели на стенде Made in Russia на выставке "Иннопром. Центральная Азия... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:05
2022-04-27T18:05
российский экспортный центр (рэц)
ташкент
экономика
центральная азия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские экспортеры при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) провели на стенде Made in Russia на выставке "Иннопром. Центральная Азия 2022", которая завершилась 27 апреля в Ташкенте, свыше 200 деловых встреч, общий экспортный потенциал которых оценивается в 30 миллионов долларов, сообщает РЭЦ."При участии РЭЦ для российских компаний была организована насыщенная деловая программа, включившая себя образовательную сессию "Клиентский путь экспортера", посещение крупных предприятий, b2b-переговоры и деловые встречи с профильными министерствами и ассоциациями. За три дня выставки на площадке Made in Russia предприниматели из России и Узбекистана провели более 200 деловых встреч, общий потенциал которых оценивается в 30 миллионов долларов", - говорится в сообщении.РЭЦ отмечает, что интерес к российской продукции проявили более 100 узбекских контрагентов, среди них частные компании, заводы, дистрибьютеры и дилеры из отраслей машиностроения, металлообработки, нефтеперерабатывающей промышленности, энергетической отрасли, ИТ, а также представители профильных министерств и ассоциаций Узбекистана.На площадке Made in Russia были подписаны несколько соглашений и меморандумов о сотрудничестве российских и узбекских компаний в области промышленной кооперации, внедрения цифровых систем безопасности движения железнодорожного транспорта и ресурсосберегающих комплексов, а также о сотрудничестве российских компаний с узбекскими ассоциациями по вопросам продвижения на рынок Узбекистана и реализации проектов по локализации производства и импортозамещению.Для российских компаний был организован выезд на производственные площадки двух крупных предприятий Узбекистана. Экспортеры смогли ознакомиться с производственным и технологическим процессом узбекских предприятий, получили информацию о возможностях локализации и организации совместного производства, встраивания в международные производственные цепочки, обсудили вопросы экспортно-импортной тематики."Активно развивающаяся экономика Узбекистана и стран Центральной Азии открывает хорошие перспективы и делает рынок региона привлекательным для российских экспортеров. Российские технологии и оборудование востребованы на этом рынке благодаря своей функциональности и высокому качеству, выгодной ценовой политике, гибким условиям поставок, учету специфики и потребностей местных покупателей, наличию сервисных центров и ряду других факторов", - отметили в РЭЦ.Выставка "Иннопром. Центральная Азия 2022" играет важную роль в укреплении и расширении сложившегося сотрудничества и двусторонней торговли между Россией и Узбекистаном, а также продвижении российского экспорта несырьевой высокотехнологичной продукции на рынок стран Центральной Азии, заключили в центре.
https://ria.ru/20220401/produktsiya-1781328031.html
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российский экспортный центр (рэц), ташкент, экономика, центральная азия
18:05 27.04.2022
 

РЭЦ: потенциал встреч на площадке Made in Russia превысил $30 млн

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские экспортеры при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) провели на стенде Made in Russia на выставке "Иннопром. Центральная Азия 2022", которая завершилась 27 апреля в Ташкенте, свыше 200 деловых встреч, общий экспортный потенциал которых оценивается в 30 миллионов долларов, сообщает РЭЦ.
"При участии РЭЦ для российских компаний была организована насыщенная деловая программа, включившая себя образовательную сессию "Клиентский путь экспортера", посещение крупных предприятий, b2b-переговоры и деловые встречи с профильными министерствами и ассоциациями. За три дня выставки на площадке Made in Russia предприниматели из России и Узбекистана провели более 200 деловых встреч, общий потенциал которых оценивается в 30 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
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1 апреля, 16:14
РЭЦ: спрос на российскую продукцию в ОАЭ продолжает расти
РЭЦ отмечает, что интерес к российской продукции проявили более 100 узбекских контрагентов, среди них частные компании, заводы, дистрибьютеры и дилеры из отраслей машиностроения, металлообработки, нефтеперерабатывающей промышленности, энергетической отрасли, ИТ, а также представители профильных министерств и ассоциаций Узбекистана.
На площадке Made in Russia были подписаны несколько соглашений и меморандумов о сотрудничестве российских и узбекских компаний в области промышленной кооперации, внедрения цифровых систем безопасности движения железнодорожного транспорта и ресурсосберегающих комплексов, а также о сотрудничестве российских компаний с узбекскими ассоциациями по вопросам продвижения на рынок Узбекистана и реализации проектов по локализации производства и импортозамещению.
Для российских компаний был организован выезд на производственные площадки двух крупных предприятий Узбекистана. Экспортеры смогли ознакомиться с производственным и технологическим процессом узбекских предприятий, получили информацию о возможностях локализации и организации совместного производства, встраивания в международные производственные цепочки, обсудили вопросы экспортно-импортной тематики.
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"Активно развивающаяся экономика Узбекистана и стран Центральной Азии открывает хорошие перспективы и делает рынок региона привлекательным для российских экспортеров. Российские технологии и оборудование востребованы на этом рынке благодаря своей функциональности и высокому качеству, выгодной ценовой политике, гибким условиям поставок, учету специфики и потребностей местных покупателей, наличию сервисных центров и ряду других факторов", - отметили в РЭЦ.
Выставка "Иннопром. Центральная Азия 2022" играет важную роль в укреплении и расширении сложившегося сотрудничества и двусторонней торговли между Россией и Узбекистаном, а также продвижении российского экспорта несырьевой высокотехнологичной продукции на рынок стран Центральной Азии, заключили в центре.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ТашкентЭкономикаЦентральная Азия
 
 
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