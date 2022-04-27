https://ria.ru/20220427/restriktsii-1785792367.html

Путин: Россия ответит на рестрикции открытостью к предпринимательству

Путин: Россия ответит на рестрикции открытостью к предпринимательству - РИА Новости, 27.04.2022

Путин: Россия ответит на рестрикции открытостью к предпринимательству

Россия ответит на грубые, часто топорные, рестрикции и попытки изолировать большей открытостью к предпринимательству, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:00

2022-04-27T17:00

2022-04-27T17:00

владимир путин

экономика

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия ответит на грубые, часто топорные, рестрикции и попытки изолировать большей открытостью к предпринимательству, заявил президент РФ Владимир Путин."Как я уже говорил, мы ответим на грубые, часто топорные внешние рестрикции, на разрушение всех цивилизованных прав и договоров, на попытки нас изолировать большей свободой предпринимательства, открытостью к честному партнерству, уважением и надежной защитой собственников и добросовестных инвесторов", - сказал Путин, выступая на Совете законодателей.

https://ria.ru/20220427/podderzhka-1785788527.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, экономика, в мире