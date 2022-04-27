https://ria.ru/20220427/restriktsii-1785792367.html
Путин: Россия ответит на рестрикции открытостью к предпринимательству
Путин: Россия ответит на рестрикции открытостью к предпринимательству - РИА Новости, 27.04.2022
Путин: Россия ответит на рестрикции открытостью к предпринимательству
Россия ответит на грубые, часто топорные, рестрикции и попытки изолировать большей открытостью к предпринимательству, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T17:00
2022-04-27T17:00
2022-04-27T17:00
владимир путин
экономика
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия ответит на грубые, часто топорные, рестрикции и попытки изолировать большей открытостью к предпринимательству, заявил президент РФ Владимир Путин."Как я уже говорил, мы ответим на грубые, часто топорные внешние рестрикции, на разрушение всех цивилизованных прав и договоров, на попытки нас изолировать большей свободой предпринимательства, открытостью к честному партнерству, уважением и надежной защитой собственников и добросовестных инвесторов", - сказал Путин, выступая на Совете законодателей.
https://ria.ru/20220427/podderzhka-1785788527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, в мире
Путин: Россия ответит на рестрикции открытостью к предпринимательству
Путин: Россия ответит на топорные рестрикции большей открытостью к предпринимательству