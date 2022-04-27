https://ria.ru/20220427/reestr-1785832737.html

Путин поручил внедрить единый реестр назначений лекарств и медизделий

Путин поручил внедрить единый реестр назначений лекарств и медизделий - РИА Новости, 27.04.2022

Путин поручил внедрить единый реестр назначений лекарств и медизделий

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить внедрение единого федерального реестра назначений лекарственных препаратов, медицинских изделий и... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T21:14

2022-04-27T21:14

2022-04-27T21:14

владимир путин

россия

общество

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить внедрение единого федерального реестра назначений лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, сообщается на сайте Кремля.Поручения даны после встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Кроме того, поручено внедрять дистанционные технологии для предоставления врачами консультаций пациентам, в том числе страдающим хроническими заболеваниями, коррекции ранее назначенного лечения, а также формирования рецептов лекарств в форме электронных документов.Доклад о проделанной работе, как отмечается, необходимо представить до 15 сентября.Президент также поручил выделить начиная с 2022 года бюджетные средства на финансирование дополнительных мероприятий по своевременной диагностике и лечению сахарного диабета.Владимир Путин также поручил Минздраву до 15 сентября доложить об обеспечении продления срока действия рецептов на лекарства больным хроническими заболеваниями, сообщается на сайте Кремля."Минздраву России обеспечить продление срока действия рецептов на лекарственные препараты для медицинского применения, выдаваемых больным хроническими заболеваниями, принимающим лекарственные препараты на постоянной основе, а также срока, необходимого для проведения курса лечения, на который выдаются такие рецепты. Доклад – до 15 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220427/lekarstva-1785832340.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, россия, общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)